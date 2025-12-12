Трамп спрема укидање финансирање међународних судова!

12.12.2025
Администрација предсједника САД Доналда Трампа започела је припреме за радикалне промјене у америчкој спољној и правосудној политици, укључујући могуће укидање финансирања међународних судова и пројеката који су деценијама обликовали процесе на Балкану, сазнаје Њузмакс Балкан.
Према информацијама до којих је дошао Њузмакс из поузданих извора блиских Трамповој администрацији, у Вашингтону је већ започет процес припреме за једну од најоштријих промена у америчкој спољној и правосудној политици - потпуно или драстично смањење финансирања међународних правосудних институција. Извори Њузмакс Балканса истичу да су Сједињене Америчке Државе у протеклим деценијама уложиле "више од 100 милијарди долара" у међународне судове, специјализована већа и различите правосудне фондове широм света. Нова администрација сматра да је тај модел "превазиђен", политички компромитован и финансијски неодржив, посебно зато што су, како тврде, многе од тих институција коришћене за спољнополитичке циљеве претходних администрација.
Према наводима високих званичника, у врху нове администрације постоји јасан став: Америка је на првом мјесту и "не би требало да се мијеша у унутрашње проблеме других држава", посебно када тај ангажман кошта америчке пореске обвезнике. Како извор наводи, финансирање међународних судова могло би да буде у потпуности обустављено, док би се новац преусмерио на унутрашње америчке приоритете. На удару би се, према тим информацијама, нашле и институције које су деценијама играле кључну улогу на простору Балкана - специјализована већа на такозваном Косову, међународни правосудни пројекти у региону и шири систем подршке правосуђу који је у великој мјери зависио од америчких средстава.
Саговорник Њузмакса истиче да је "време финансирања политичких пројеката претходне администрације прошло", те да ће нова администрација Доналда Трампа покушати да врати пуну контролу над правосудним и спољнополитичким механизмима.
Извор Њузмакса наводи да се у Вашингтону све гласније говори о улози бившег државног секретара Ентонија Блинкена и широког спољнополитичког апарата који је, како тврди, годинама креирао систем политичког притиска кроз санкције, међународне правосудне процесе и мрежу утицаја.
Према тим информацијама, Блинкен је уводио санкције регионалним лидерима "који нису били спремни да слиједе америчке интересе", чиме је директно обликовао политичке токове ван граница САД. Правне и судске институције, укључујући специјализована већа, биле су саставни дио тог апарата.
Извори Њузмакс истичу да је претходна администрација, предвођена Блинкеном и кључним фигурама из Бајденовог спољнополитичког круга, годинама градила комплексан апарат политичког утицаја на Балкану. Ти механизми, према њиховим ријечима, често су били обликовани личним интересима, а не објективним америчким националним приоритетима, што је, како тврде, оставило озбиљан институционални неред.
У исто вријеме, у фокусу промена налази се име које је последњих година изазвало изузетну политичку буру - специјални тужилац Џек Смит.
У америчкој јавности је најпознатији по два велика случаја против Доналда Трампа: предмету поверљивих докумената из Мар-а-Лага и предмету везаном за 6. јануар и наводно ометање потврђивања изборних резултата. Извор близак Трамповој администрацији тврди да се управо ови процеси сматрају "кључним примерима политички мотивисаних напада". Након Трампове побједе, оба поступка су обустављена - што је додатно појачало увјерење да су процеси од почетка били политички, а не правни.
Високи амерички званичник близак Трамповом тиму каже за Њузмакс да је Џек Смит постао централна фигура наратива о политички вођеним истрагама против Трампа и симбол "лажне борбе старог естаблишмента".
