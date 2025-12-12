Округли сто о 30 година Дејтонског споразума

Извор:
АТВ
12.12.2025
19:20
Дејтонски споразум званично је потписан 14. децембра 1995.године у Паризу у присуству представника највећих свјетских сила. Управо због обиљежавања 30 година Дејтонског споразума одржан је округли сто с циљем да покаже да је досљедна примјена модела уређења БиХ, са два ентитета и три конститутивна народа, гарант будућег напретка.
Након 30 година од потписивања Дејтонског споразума дошло је до деструкције тог документа, посебно када је ријеч о основним постулатима, а то су равноправност три конститутивна народа, поручено је из Академије наука и умјетности Републике Српске.
"Све је усмјерено ка деструкцији Српске од нелегалних судова и високих представника који забрањују овдашњем српском народу да бира и подржава своје легитимне, легалне и демократски изабране представнике да их заступају без обзира што су легално избрани", рекао је Драгољуб Мирјанић, предсједник АНУРС-a
"Ми данас не можемо рећи да је Дејтонски спораум Републици Српској обезбиједио адекватан уставноправни положај онакав какав је он у Дејтону односно најважнијем анексу Дејтона анексу 4 у уставу БиХ регулисан", рекла је Снежана Савић, предсједник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука АНУРС.
Неупитно је да је Дејтон донио мир, али није испунио оно што се тражило, а то је уставноправни и политички поредак у коме ће конститутивни народи бити равноправни, поруке је предсједника СНСД-а.
"Дејтонски споразум је разграђен у слову и да је направљен паралелни систем власти у БиХ који се може назвати антиуставан антидејтонски и да он данас доминира да у политичком систему БиХ само као рефлекс постоје нека дејтонска уређења .Дејтон је данас више неупотребљив у некој општој примјени и можемо да причам о рецидивима и његовој злоупотреби само то можемо да говоримо", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Република Српска мора бити способна да врати надлежности дате Дејтонским споразумом јер је то њено право и није поражена кад је ријеч о разградњи споразума иако је безочно оштећена отимањем њених надлежности, један је од закључака Округлог стола о три деценије Дејтонског споразума.
