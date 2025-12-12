Logo
Large banner

Округли сто о 30 година Дејтонског споразума

Извор:

АТВ

12.12.2025

19:20

Коментари:

0
Округли сто о 30 година Дејтонског споразума
Фото: АТВ

Дејтонски споразум званично је потписан 14. децембра 1995.године у Паризу у присуству представника највећих свјетских сила. Управо због обиљежавања 30 година Дејтонског споразума одржан је округли сто с циљем да покаже да је досљедна примјена модела уређења БиХ, са два ентитета и три конститутивна народа, гарант будућег напретка.

Након 30 година од потписивања Дејтонског споразума дошло је до деструкције тог документа, посебно када је ријеч о основним постулатима, а то су равноправност три конститутивна народа, поручено је из Академије наука и умјетности Републике Српске.

"Све је усмјерено ка деструкцији Српске од нелегалних судова и високих представника који забрањују овдашњем српском народу да бира и подржава своје легитимне, легалне и демократски изабране представнике да их заступају без обзира што су легално избрани", рекао је Драгољуб Мирјанић, предсједник АНУРС-a

"Ми данас не можемо рећи да је Дејтонски спораум Републици Српској обезбиједио адекватан уставноправни положај онакав какав је он у Дејтону односно најважнијем анексу Дејтона анексу 4 у уставу БиХ регулисан", рекла је Снежана Савић, предсједник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука АНУРС.

Неупитно је да је Дејтон донио мир, али није испунио оно што се тражило, а то је уставноправни и политички поредак у коме ће конститутивни народи бити равноправни, поруке је предсједника СНСД-а.

"Дејтонски споразум је разграђен у слову и да је направљен паралелни систем власти у БиХ који се може назвати антиуставан антидејтонски и да он данас доминира да у политичком систему БиХ само као рефлекс постоје нека дејтонска уређења .Дејтон је данас више неупотребљив у некој општој примјени и можемо да причам о рецидивима и његовој злоупотреби само то можемо да говоримо", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Република Српска мора бити способна да врати надлежности дате Дејтонским споразумом јер је то њено право и није поражена кад је ријеч о разградњи споразума иако је безочно оштећена отимањем њених надлежности, један је од закључака Округлог стола о три деценије Дејтонског споразума.

Подијели:

Тагови:

Дејтонски споразум

Република Српска

BiH

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

Република Српска

Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

5 ч

1
Срђан Мазалица

Република Српска

СНСД подноси апелацију Уставном суду БиХ - на удару Шмит и његова наметања

5 ч

5
Колегијум НСРС усвојио приједлог дневног реда 17. редовне сједнице

Република Српска

Колегијум НСРС усвојио приједлог дневног реда 17. редовне сједнице

6 ч

2
Додик упитао Бореновића: Зар је могуће да толико не знаш?

Република Српска

Додик упитао Бореновића: Зар је могуће да толико не знаш?

6 ч

7
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

21

04

Нека друга жена: Мозаик истина и лажи

21

01

Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner