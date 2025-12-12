Колегијум НСРС усвојио приједлог дневног реда 17. редовне сједнице

Извор:
АТВ
12.12.2025
15:13
Коментари:1
Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је усвојио Коначан приједлог дневног реда 17. редовне сједнице Народне скупштине која почиње у уторак, 16. децембра 2025. године, допуњен са 13 тачака.
Колегијум је усвојио сљедећу допуну предложеног дневног реда:
1. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2026-2028. година, по хитном поступку
2. Приједлог буџета Републике Српске за 2026. годину, по хитном поступку
3. Приједлог закона о извршењу Буџета за 2026. годину, по хитном поступку
4. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину, по хитном поступку
5. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2026. годину, по хитном поступку
6. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години, по хитном поступку
7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима, по хитном поступку
8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку
9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, по хитном поступку
10. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, по хитном поступку
11. Приједлог закона о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера, по хитном поступку
12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, по хитном поступку
13. Приједлог закона о измјени Закона о локалној самоуправи, по хитном поступку
