Колегијум НСРС усвојио приједлог дневног реда 17. редовне сједнице

Извор:

АТВ

12.12.2025

15:13

Коментари:

1
Колегијум НСРС усвојио приједлог дневног реда 17. редовне сједнице
Фото: АТВ

Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је усвојио Коначан приједлог дневног реда 17. редовне сједнице Народне скупштине која почиње у уторак, 16. децембра 2025. године, допуњен са 13 тачака.

Колегијум је усвојио сљедећу допуну предложеног дневног реда:

1. Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2026-2028. година, по хитном поступку

2. Приједлог буџета Републике Српске за 2026. годину, по хитном поступку

3. Приједлог закона о извршењу Буџета за 2026. годину, по хитном поступку

4. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2026. годину, по хитном поступку

5. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2026. годину, по хитном поступку

6. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2026. години, по хитном поступку

7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима, по хитном поступку

8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, по хитном поступку

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, по хитном поступку

10. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, по хитном поступку

11. Приједлог закона о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера, по хитном поступку

12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, по хитном поступку

13. Приједлог закона о измјени Закона о локалној самоуправи, по хитном поступку

kolegijum

Народна скупштина Републике Српске

