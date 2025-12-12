Logo
Болна исповијест Попа након што му је преминула супруга: Најтеже је рећи дјететау да му је мајка умрла

Курир

12.12.2025

16:11

Предраг Поповић Поп у емисији Супериндиректно код Попа и Милана
Предраг Поповић Поп, водитељ и денсер из групе "Добар, лош, зао", недавно је говорио о најтежем периоду у животу. Трагедија која му је обиљежила живот је тренутак када је остао без супруге, а њихов син је тада имао тек 11 година.

Искрено је говорио о најтежем периоду у животу

- Ја сам имао ту несрећу да сам остао удовац. Син је тада имао 11 година и најтежи задатак је рећи дјетету да му је мајка умрла. Њена мама, а његова нана, ми је доста помогла у његовом одрастању. Замијенила је његову мајку, али он је некако обећао да ће бити добар.

И нана га је више васпитала у том периоду него ја, она га је извела на исправан пут. Ја сам некако био ту да одржим тај пут, да будем нека оградица, да не скрене. И јако сам срећан, он је сада студент, добар је спортиста, добра му је екипа са којом се дружи, није проблематичан - рекао је Предраг и додао:

- Ишли смо заједно у биоскопе, филм нас је доста повезао. Ја сам тада престао да радим, почео сам да радим неке тезге, јер шта ако се пробуди ноћу, а нема ме... Не може, пошто ми је посао био да радим ноћу. Тако да смо се некако извукли заједно. Јако је лош осјећај и код мене и код њега био.

Једном смо заједно кренули да гледамо слике, мени сузе, њему сузе и дуго није хтио ни да иде на гробље. Да ли је бјежао од тога, не знам, ја га нисам стискао, нити сам желио, све док није дошао мој буразер, који живи преко, и са њим је отишао први пут. И сада смо редовни идемо тако с времена на вријеме - рекао је Поп, коме се љубав поново догодила.

Срећу пронашао крај 18 година млађе

Предраг је срећу нашао крај 18 година млађе и са њом добио кћерку-

- У међувремену мене је Бог погледао и послао ми је једну дјевојку, која ми је даривала другу дјевојку. Усудио сам се да у 49. години направим дијете. Мене је Бог погледао. Ја сам пресрећан човјек, добио сам кћерку. Пјевам, играм са њом. Мало је више са мамом, још увијек је мајка мајка. Моја супруга је 18 година млађа од мене.

Сада ће сви да буду у шоку. Нашли смо се! Ја сам раније то исто осуђивао, говорио сам "види колико је старији од ње..", али ето једноставно ми се карма вратила. Нас двоје живимо складно. За сада имам снаге за све - рекао је Предраг Поповић кроз осмијех у подкасту "Ћалац", па још истакао:

- Што би рекла моја супруга Марија, видела сам толико лијепих свадби и много лоших бракова. Нас двоје доста разговарамо. Ја стварно имам среће, заиста сјајно функционишемо. Нисам ја неки брачни савјетник, али да куцнем у дрво нама иде - истакао је водитељ.

