Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Ирска, Шпанија, Исланд, Словенија и Низоземска повукле су се с "Евровизије" 2026. године због учествовања Израела, а Европска радиодифузијска унија (ЕБУ) нашла се на мети критика. Након све већег незадовољства које су изразили обожаваоци такмичења, огласио се Мартин Грин, директор Евровизије.
Мартин је упутио отворено писмо обожаоцима путем друштвених мрежа те подијелио своје мишљење.
"Знам да многи од вас у овом тренутку осјећају снажне емоције. И ја их осјећам, због чега сам вам пожелио директно писати. Такође знам да снажно проживљавате догађаје на Блиском истоку и начин на који се те стварности повезују с такмичењем за "Евровизију". Нитко не може остати равнодушан на оно што смо посљедњих година видјели у тој регији. Неки од вас су нам писали, оглашавали се или изразили љутњу и бол због онога што виде као шутњу пред трагедијом. Желим рећи да вас чујемо. Разумијемо зашто осјећате тако снажно и стало нам је", започео је у свом писму.
У наставку је истакао да је "Евровизија" настала прије 70 година, као симбол јединства, мира и наде у подијељеној Еуропи. Додао је и да се сврха такмичења није промијенила. Грин је поручио и да, иако неки обожаваоци очекују јасно политичко стајалиште, једини начин да Евровизија настави окупљати људе јест да се строго придржава правила. Нагласио је да ЕБУ неће заузимати политички став, управо због тих правила којих се придржавају, преноси Јутарњи.хр.
У писму је такође нагласио и да ће реаговати ако неко од такмичара прекрши нова правила.
"Ако било који учесник не буде поштовао правила, нећемо то толерисати", написао је те рекао да је то једини начин да Евровизија остане мјесто на којем се људи окупљају без обзира на њихове политичке разлике.
Мартин се, међу осталим, одлучио обратити обожаваоцима из држава чији су јавни емитери одустали од "Евровизије" 2026.
"Желим им рећи да су њихове телевизијске куће, као и сви наши чланови, донијеле одлуку која је за њих била исправна те су придонијеле расправи с великим достојанством. Сви ми овдје поштујемо њихов став и одлуку. Наставићемо сарађивати с њима као пријатељима и колегама, у нади да ће се ускоро вратити такмичењу", поручио је, а онда је послао поруку свим фановима.
"Ви - извођачи, делегације и обожаваоци - срце сте овог такмичења. Предани смо томе да "Евровизија" остане мјесто гдје се рађају пријатељства, уче језици и откривају нови умјетници", закључио је.
На његово писмо је убрзо реаговао Хосе Пабло Лопез, предсједник шпанске јавне телевизије РТВЕ. Он је на X-у написао како Мартин у свом писму није споменуо ни Газу ни Израел, него је уопштено говорио о "догађајима на Блиском истоку". Осим тога је истакао да је Грин објавио писмо у тренутку када се Еуросонг суочава с неколико проблема.
"Чини то док је фестивал у пламену - пет земаља се повукло, извођачи неће прихватити учешће на националним предселекцијама за одлазак на "Евровизију", велике звијезде фестивала се противе учешћу Израела те највећа репутацијска криза у историји ЕБУ-а. То је нешто. Грин не спомиње ни Газу ни Израел у свом писму, односно не назива ствари правим именом. Према њему су то ‘догађаји‘ који су се догодили на Блиском истоку и који га дирају. Је ли геноцид догађај? Ништа више?", поручио је он.
Упркос негодовању обожавалаца, претходних такмичара и телевизијских кућа, Евровизија ће се одржати сљедеће године у Аустрији, у Бечу. Полуфиналне вечери заказане су за 12. и 14. маја, а велико финале за 16. маја 2026. године.
