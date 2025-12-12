Осумњиченом за двоструко убиство одређен притвор

Извор:
СРНА
12.12.2025
11:52
Коментари:0
Лазару Вулевићу, осумњиченом за убиство лица чији су иницијали М.П. /74/ и М.В. /41/ у Никшићу, одређен је притвор до 30 дана, саопштено је из Вишег суда у Подгорици.
Из суда су навели да је притвор одређен због опасности од бјекства и јер постоје околности које указују да ће Вулевић поновити кривично дјело.
"Притвор је нужан и ради несметаног вођења поступка, а у питању је кривично дјело за које се по закону може изрећи казна затвора од 10 година или тежа казна и које је посебно тешко због начина извршења или посљедица", додаје се у саопштењу.
Осим за кривична дјела тешко убиство, Вулевић је осумњичен и за недозвољено држање и ношење оружја.
Тијела жене и мушкарца пронађена су прије три ноћи у стану зграде у Улици Пека Павловића у центру Никшића, а Вулевић је ухапшен прије дава дана у Бару.
Он је више пута осуђиван због извршених кривичних дјела из области имовинског криминалитета и одслужио је затворске казне од скоро 13 година.
