Logo
Large banner

Осумњиченом за двоструко убиство одређен притвор

Извор:

СРНА

12.12.2025

11:52

Коментари:

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића
Фото: Управа полиције Црне Горе

Лазару Вулевићу, осумњиченом за убиство лица чији су иницијали М.П. /74/ и М.В. /41/ у Никшићу, одређен је притвор до 30 дана, саопштено је из Вишег суда у Подгорици.

Из суда су навели да је притвор одређен због опасности од бјекства и јер постоје околности које указују да ће Вулевић поновити кривично дјело.

илу-риба-пост-09122025

Занимљивости

Да ли је гријех имати интимне односе током поста

"Притвор је нужан и ради несметаног вођења поступка, а у питању је кривично дјело за које се по закону може изрећи казна затвора од 10 година или тежа казна и које је посебно тешко због начина извршења или посљедица", додаје се у саопштењу.

Осим за кривична дјела тешко убиство, Вулевић је осумњичен и за недозвољено држање и ношење оружја.

Тијела жене и мушкарца пронађена су прије три ноћи у стану зграде у Улици Пека Павловића у центру Никшића, а Вулевић је ухапшен прије дава дана у Бару.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

Он је више пута осуђиван због извршених кривичних дјела из области имовинског криминалитета и одслужио је затворске казне од скоро 13 година.

Подијели:

Тагови:

dvostruko ubistvo

Nikšić

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

Сцена

Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

46 мин

0
Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

Друштво

Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

46 мин

0
Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Хроника

Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

47 мин

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Економија

Познате нове цијене горива

50 мин

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Држали човјека као роба двије године

2 ч

0
Пун пестицида: Са тржишта се повлачи чери парадајз

Регион

Пун пестицида: Са тржишта се повлачи чери парадајз

2 ч

0
Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо држављанин Србије

Регион

Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо држављанин Србије

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Малољетници напали страног држављанина у Загребу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха ставља грађане под ризик и ствара притисак на здравствени систем

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner