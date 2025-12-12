Извор:
Централна банка Босне и Херцеговине саопштила је да закључно са 31. децембром 2025. године, замјена повучене новчанице се врши у комерцијалним банкама Босне и Херцеговине.
С обзиром на широку доступност пословница комерцијалних банака, Централна банка БиХ позива грађане и правна лица да замјену новчаница које су повучене из оптицајем обаве до краја 2025. године.
Подсјећају грађане да су у питању марке апоена 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ пуштених у оптицај у периоду 1998–2009. године, те да су повучене из оптицаја и престале бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године.
Од 1. јануара 2026. до 31. децембра 2035. године замјену ће обављати Централна банка БиХ, у складу с Одлуком о начину поступања у процесу замјене ваноптицајним КМ новчаница.
Замјена ће се вршити сваким радним даном од 10 до 14 часова, на двије локације:
Сарајево, Маршала Тита 25 – Одјељење трезора Централног уреда;
Бањалука, Видовданска 19 – Одјељење за трезорске послове Главне банке Републике Српске CBBH;
Подносилац захтјева за замјену, може бити свако физичко и правно лице које посједује ваноптицајне КМ новчанице.
Централна банка врши замјену ваноптицајних КМ новчаница апоена 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ, које су цијеле, аутентичне, без знакова оштећења или обојења.
У зависности од вриједности новчаница поднесених за замјену, једнократно или у више замјена, поступаће се на сљедећи начин:
За износе у вриједности мањој од 5.000 КМ подносилац захтјева је дужан доказати свој идентитет, а што се врши увидом у службени индентификацијски документ;
За износе у вриједности од 5.000 КМ или већој, подносилац захтјева је дужан уз новчанице поднијети "Захтјев за замјену ваноптицајних КМ новчаница" (Образац 1-З) који ће бити доступан на интернетској страници Централне банке или на локацији на којој ће се обављати замјена.
За износе 20.000 КМ или више, уз образац је обавезна и најава доласка најмање 48 сати раније путем e-mail адреса:
"У поступку замјене ваноптицајних новчаница, Централна банка Босне и Херцеговине, прикупља податаке од подносиоца захтјева у складу са Одлуком о начину поступања у процесу замјене ваноптицајних КМ новчаница", наводе из Централне банке БиХ и додају:
"Замјена се у правилу обавља исти дан у једном термину, изузев за износе ваноптицајних КМ новчаница у вриједности од 20.000 КМ или већој и/или ради утврђивања испуњености услова за замјену ваноптицајних КМ новчаница. У тим случајевима Централна банка утврђује испуњеност услова за замјену ваноптицајних КМ новчаница у року од 60 (шездесет) дана од дана запримања и задржавања новчаница".
Централна банка ће извршити замјену ваноптицајних КМ новчаница само уколико су кумулативно испуњени сљедећи услови:
а) провјером аутентичности утврђено да су ваноптицајне КМ новчанице аутентичне;
б) утврђено да је подносилац захтјева доставио све потпуне податке и учинио вјероватним наводе о поријеклу готовог новца.
"Након обављене замјене, подносиоцу се издаје Потврда о исплати, која служи као доказ о извршеној замјени ваноптицајних новчаница, и не може се користити као доказ о поријеклу новца", наводе из банке.
