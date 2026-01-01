Како издржати цијелу ноћ у штиклама

01.01.2026
21:31
Коментари:0
Много је разлога зашто, независно од наше висине и грађе, волимо да носимо штикле у посебним приликама.
Чињеница је да визуелно издужују фигуру, доприносе добром држању и сјајно употпуњују елегантне комаде, али ипак, вече у ципелама с високим потпетицама за многе представља праву ноћну мору.
Жуљеви, непријатност и болови често су незаобилазан дио овог искуства, поготово ако сте одабрали модел чији вам број или облик у ствари не одговарају.
С обзиром на то да се дочек Нове године приближио, ево неколико савјета који вам могу помоћи да безболно проведете ноћ у својим омиљеним штиклама, преноси б92.
Стручњакиња за његу стопала Лиса Кеј је за британски "Мирор" подијелила неколико сјајних савјета за припрему стопала и пета прије бурне ноћи, а за један од кључних трикова требаће вам само - дезодоранс.
"Одличан и врло исплатив трик за заустављање трења и трљања за вријеме ношења штикли је наношење ролл-он дезодоранса на бочне стране ваших стопала. Тако ћете створити баријеру између ваше коже и ципеле. Док носите ципеле с високим потпетицама током ноћи, стопала природно могу да вам се зноје, а дезодоранс ће вам помоћи да задржи ту влагу на мјесту гдје можете почети да осјећате иритацију и жуљеве", објаснила је Кеј, откривши какав је тип ципела најбоље одабрати како бисте избјегли болове.
"Одабир праве ципеле за ваш облик стопала је кључан. Ако имате широка стопала, четвртасти и заобљени прсти често су прикладнији од ципела са шпицастим врховима. Такође, одабир ципела с малом платформом може бити од велике помоћи. Центиметар или два у предњем дијелу ципела ублажиће притисак тјелесне тежине с дијела пете и распоредити га како бисте имали равномјернији ослонац", истакла је.
