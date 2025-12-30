Кисели купус може да траје до љета, само додајте овај састојак

Извор:
Ало
30.12.2025
11:22
Коментари:0
Да би вам кисели купус потрајао до љета, потребно је да обратите пажњу на неколико кључних фактора. Наиме, у овом периоду многи примјете да кисели купус почиње да се квари, иако га има још увијек много у бурету.
Међутим, ако пратите неколико једноставних корака, нећете морати да га баците.
Ако примјетите да закисељена вода превише пјени, потребно је да у буре додате винобран у количини од 5 до 10 грама. Овај додатак може помоћи у одржавању свјежине купуса и спријечити даље кварење.
Постоји још један провјерени начин да спасите кисели купус, а то је метода са соли, која се показала ефикасном.
Припремите 4 одсто раствор соли – за 10 литара воде потребно је 400 грама соли. Ову количину соли сипајте у канту, а затим наливајте раствор док ниво течности не дође до висине шаке изнад горњег слоја купуса. Након тога, пребаците купус у ново буре, притискајући га како би главице остале потопљене. Овај поступак ће осигурати да купус остане укусан и здрав.
БиХ
Трансфер у ПД ПС: Аида Баручија "спасила" Конаковићев клуб посланика
Затим, веома је важно да буре са купусом премјестите у подрум гдје нема директне дневне свјетлости. На тај начин ћете сачувати квалитет киселог купуса до љета. Ова температура и тамно окружење спријечиће пребрзо кварење и помоћи да купус задржи свој изворни укус и нутритивне вриједности.
Поред ових метода, препоручује се и да повремено провјерите стање купуса, те по потреби додате још соли или винобрана. Правилно чување киселог купуса је кључ за дуготрајно уживање у овом здравом и укусном производу.
(ало.рс)
Фудбал
1 ч0
Регион
1 ч0
Бања Лука
1 ч1
Хроника
1 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму