Извор:

Ало

30.12.2025

11:22

Коментари:

0
Кисели купус може да траје до љета, само додајте овај састојак
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Да би вам кисели купус потрајао до љета, потребно је да обратите пажњу на неколико кључних фактора. Наиме, у овом периоду многи примјете да кисели купус почиње да се квари, иако га има још увијек много у бурету.

Међутим, ако пратите неколико једноставних корака, нећете морати да га баците.

Ако примјетите да закисељена вода превише пјени, потребно је да у буре додате винобран у количини од 5 до 10 грама. Овај додатак може помоћи у одржавању свјежине купуса и спријечити даље кварење.

Постоји још један провјерени начин да спасите кисели купус, а то је метода са соли, која се показала ефикасном.

Припремите 4 одсто раствор соли – за 10 литара воде потребно је 400 грама соли. Ову количину соли сипајте у канту, а затим наливајте раствор док ниво течности не дође до висине шаке изнад горњег слоја купуса. Након тога, пребаците купус у ново буре, притискајући га како би главице остале потопљене. Овај поступак ће осигурати да купус остане укусан и здрав.

Затим, веома је важно да буре са купусом премјестите у подрум гдје нема директне дневне свјетлости. На тај начин ћете сачувати квалитет киселог купуса до љета. Ова температура и тамно окружење спријечиће пребрзо кварење и помоћи да купус задржи свој изворни укус и нутритивне вриједности.

Поред ових метода, препоручује се и да повремено провјерите стање купуса, те по потреби додате још соли или винобрана. Правилно чување киселог купуса је кључ за дуготрајно уживање у овом здравом и укусном производу.

(ало.рс)

