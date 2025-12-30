Умро легендарни капитен Атлетико Мадрида

30.12.2025
Фудбалски клуб Атлетико Мадрид саопштио је да је у 91. години преминуо Енрике Кољар, један од највећих играча у историји клуба и симбол златне ере "јорганџија“.
Кољар је током богате каријере у Атлетику освојио једну титулу првака Шпаније, три Купа краља и Куп побједника купова, а посебно се истакао као дугогодишњи капитен. Капитенску траку носио је пуних десет година, од 1960. до 1969, што је најдужи такав стаж у историји клуба.
Легендарни лијеви крилни нападач одиграо је укупно 470 утакмица за Атлетико између 1953. и 1969. године и постигао 105 голова, чиме дијели пето мјесто на вјечној листи по броју наступа, раме уз раме са Антоаном Гризманом.
"Одласком Енрикеа Кољара, породица Атлетика изгубила је симбол који је дао све како би клуб довео до врха националног и европског фудбала. Предсједник, извршни директор, управа и сви запослени изражавају најдубље саучешће породици и пријатељима. Почивај у миру", наводи се у званичном саопштењу клуба.
Кољар је рођен 2. новембра 1934. године у Сан Хуану де Асналфарачеу, у близини Севиље. Фудбалски пут започео је у родном мјесту, а 1949. године приступио је омладинској школи Атлетика.
Професионални уговор потписао је са 18 година, а након позајмица Кадизу и Реал Мурсији, усталио се у првом тиму мадридског клуба.
Са Атлетиком је везао чак 15 узастопних сезона, током којих је постао један од најомиљенијих играча навијача. Заједно са Хоакином Пеиром чинио је чувени тандем познат као "Паклено крило", један од најупечатљивијих у историји клуба, преноси Телеграф.рс.
За репрезентацију Шпаније наступио је 16 пута, играо је на Свјетском првенству 1962. у Чилеу, а био је и дио генерације која је освојила Европско првенство 1964. године. Посебно се памти финале Купа победника купова 1962, када је Атлетико савладао Фиорентину у поновљеном мечу у Штутгарту.
Каријеру је завршио 1970. године, а Атлетико му је двије године касније приредио велики опроштај на стадиону Висенте Калдерон.
Кољар је и након играчке каријере остао снажно везан за клуб, а између 2005. и 2011. године био је предсједник Фондације Атлетико Мадрид. У знак поштовања према његовој оставштини, Атлетико га је уврстио и на чланску карту клуба за сезону 2023/24.
