Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!

Курир
29.12.2025
20:48
Коментари:0
Бивши фудбалер Арсенала и Манчестер ситија Гаел Клиши именован је данас за тренера Каена, екипе која се такмичи у француској трећој лиги.
"Клиши ће клубу донијети искуство на највећем нивоу, познавање модерног фудбала и високе стандарде рада", наводи се у клупском саопштењу.
Ово ће 40-годишњем Клишију бити први самостални тренерски ангажман, након што је као помоћник сједио на клупи младе репрезентације Француске од 2023. године.
У сарадњи са селектором младе репрезентације Француске Тјери Анријем освојио је сребро на Олимпијским играма у Паризу 2024. године, а са Анријем је и играо током фудбалске каријере у Арсеналу.
Клиши је фудбалску каријеру завршио 2023. године у швајцарском Сервету.
Каен се послије 15 одиграних утакмица налази на 10. мјесту француског трећег ранга са 20 бодова, шест бодова удаљен од баража за пласман у другу лигу.
