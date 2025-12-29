Logo
Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!

Извор:

Курир

29.12.2025

20:48

Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!
Фото: АТВ

Бивши фудбалер Арсенала и Манчестер ситија Гаел Клиши именован је данас за тренера Каена, екипе која се такмичи у француској трећој лиги.

"Клиши ће клубу донијети искуство на највећем нивоу, познавање модерног фудбала и високе стандарде рада", наводи се у клупском саопштењу.

Ово ће 40-годишњем Клишију бити први самостални тренерски ангажман, након што је као помоћник сједио на клупи младе репрезентације Француске од 2023. године.

У сарадњи са селектором младе репрезентације Француске Тјери Анријем освојио је сребро на Олимпијским играма у Паризу 2024. године, а са Анријем је и играо током фудбалске каријере у Арсеналу.

Клиши је фудбалску каријеру завршио 2023. године у швајцарском Сервету.

Каен се послије 15 одиграних утакмица налази на 10. мјесту француског трећег ранга са 20 бодова, шест бодова удаљен од баража за пласман у другу лигу.

