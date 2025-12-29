Logo
Large banner

Ево по коме је Вујадин Савић добио име

29.12.2025

17:23

Коментари:

0
Ево по коме је Вујадин Савић добио име
Фото: Инстаграм

Вујадин Савић налази се у жижи током каријере због спортских успјеха, а након каријере због приче која нема толико везе са спортом.

Прије неколико година у интервјуу за Курир његов отац Душан Савић открио је једну занимљивост.

Легедарни ас је тада причао по коме је његов син Вујадин добио име.

''Вујадин Савић, који носи име по нашем великом пријатељу, славном фудбалеру и тренеру, Вујадину Бошкову, својим квалитетом, снагом своје личности, играма у црвено-бијелом дресу и љубављу према Звезди, која исијава из њега у сваком тренутку, успио је да постане лидер, капитен екипе. То је био његов сан. Поносан сам на свог сина'', причао је тада Дуле Савић.

vujadin savic

Сцена

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

Ко је Вујадин Савић

Вујадин Савић је рођен 1. јула 1990. у Београду је бивши српски фудбалер, сада фудбалски тренер. Најпознатији је по играма на позицији штопера, као и по везаности за Црвену звезду, клуб у којем је поникао и чији је дрес носио у више наврата, укључујући и као капитен тима.

Савић је током каријере играо за бројне клубове у Србији и иностранству, укључујући Бордо (Француска), Динамо Дрезден и Арминија Билефелд (Њемачка), Шериф (Молдавија), АПОЕЛ (Кипар) и Олимпију Љубљана (Словенија). Одликовала га је физичка снага, одлична игра главом и лидерство на терену.

Потиче из познате фудбалске породице – син је легенде Црвене звезде Душана Савића и новинарке Марине Рајевић Савић. У дугогодишњој је вези са глумицом Мирком Васиљевић, са којом има четворо дјеце, преноси Српскаинфо.

Подијели:

Таг:

Vujadin Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Сцена

Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

1 седм

0
Вујадин Савић на прагу великог клуба

Фудбал

Вујадин Савић на прагу великог клуба

1 седм

0
Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Било је свакаквих гадости: Свједок препричао напад на Вујадина Савића

1 седм

0
Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

1 седм

0

Више из рубрике

Немања Матић испрозивао Џаку и Шаћирија: "Што не играте за Албанију ако је толико волите?"

Фудбал

Немања Матић испрозивао Џаку и Шаћирија: "Што не играте за Албанију ако је толико волите?"

2 ч

0
Ово је 10 најбољих навијачких група у 2025. години: Делије високо рангиране, Гробари нису на листи

Фудбал

Ово је 10 најбољих навијачких група у 2025. години: Делије високо рангиране, Гробари нису на листи

4 ч

0
Барселона контактирала Влаховића!

Фудбал

Барселона контактирала Влаховића!

4 ч

0
Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

Фудбал

Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

19

19

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

19

19

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

19

15

Ко ће радити за плату од марку?

19

13

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner