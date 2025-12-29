Ево по коме је Вујадин Савић добио име

29.12.2025
17:23
Коментари:0
Вујадин Савић налази се у жижи током каријере због спортских успјеха, а након каријере због приче која нема толико везе са спортом.
Прије неколико година у интервјуу за Курир његов отац Душан Савић открио је једну занимљивост.
Легедарни ас је тада причао по коме је његов син Вујадин добио име.
''Вујадин Савић, који носи име по нашем великом пријатељу, славном фудбалеру и тренеру, Вујадину Бошкову, својим квалитетом, снагом своје личности, играма у црвено-бијелом дресу и љубављу према Звезди, која исијава из њега у сваком тренутку, успио је да постане лидер, капитен екипе. То је био његов сан. Поносан сам на свог сина'', причао је тада Дуле Савић.
Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину
Вујадин Савић је рођен 1. јула 1990. у Београду је бивши српски фудбалер, сада фудбалски тренер. Најпознатији је по играма на позицији штопера, као и по везаности за Црвену звезду, клуб у којем је поникао и чији је дрес носио у више наврата, укључујући и као капитен тима.
Савић је током каријере играо за бројне клубове у Србији и иностранству, укључујући Бордо (Француска), Динамо Дрезден и Арминија Билефелд (Њемачка), Шериф (Молдавија), АПОЕЛ (Кипар) и Олимпију Љубљана (Словенија). Одликовала га је физичка снага, одлична игра главом и лидерство на терену.
Потиче из познате фудбалске породице – син је легенде Црвене звезде Душана Савића и новинарке Марине Рајевић Савић. У дугогодишњој је вези са глумицом Мирком Васиљевић, са којом има четворо дјеце, преноси Српскаинфо.
