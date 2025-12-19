Вујадин Савић на прагу великог клуба

Извор:
Курир
19.12.2025
10:28
Вујадин Савић успешно приводи крају школовање за УЕФА лиценцу и ускоро ће да добије могућност да ради у неком јаком европском клубу, сазнаје Курир.
Савић се одлично показао на школовању коју представља "улазницу" за све европске клубове и наредне године чека га диплома којој теже сви који се одлуче за тренерски занат. Тако, Савић, већ има опције да буде део академија моћних клубова у Њемачкој и Француској, пише Курир.
Тиме ће Вујадин да подигне на виши нивоу своју тренерску причу коју је почео прије четири године као помоћни тренер у Црвеној звезди. Са потребним образовањем, имаће могућност и за самостални рад и у неком великом клубу на позицији главног тренера.
Видјећемо да ли ће то да буде његов избор или ће да настави као помоћни тренер. То наравно зависи и од понуда које ће да добије када заврши тренерску школу.
Свакако да афера с којом је Савић повезиван претходних мјесеци не би требало да има утицаја на његову професионалну тренерску каријеру. Ако бивши фудбалер покаже да има "тренерски ген" чега га лијепа фудбалска прича и на позицији поред терена. Већ у 2026. години је за очекивати да Савић настави тамо гдје је стао у Црвеној звезди.
