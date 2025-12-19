Logo
Large banner

Вујадин Савић на прагу великог клуба

Извор:

Курир

19.12.2025

10:28

Коментари:

0
Вујадин Савић на прагу великог клуба
Фото: Инстаграм

Вујадин Савић успешно приводи крају школовање за УЕФА лиценцу и ускоро ће да добије могућност да ради у неком јаком европском клубу, сазнаје Курир.

Савић се одлично показао на школовању коју представља "улазницу" за све европске клубове и наредне године чека га диплома којој теже сви који се одлуче за тренерски занат. Тако, Савић, већ има опције да буде део академија моћних клубова у Њемачкој и Француској, пише Курир.

Тиме ће Вујадин да подигне на виши нивоу своју тренерску причу коју је почео прије четири године као помоћни тренер у Црвеној звезди. Са потребним образовањем, имаће могућност и за самостални рад и у неком великом клубу на позицији главног тренера.

Видјећемо да ли ће то да буде његов избор или ће да настави као помоћни тренер. То наравно зависи и од понуда које ће да добије када заврши тренерску школу.

Свакако да афера с којом је Савић повезиван претходних мјесеци не би требало да има утицаја на његову професионалну тренерску каријеру. Ако бивши фудбалер покаже да има "тренерски ген" чега га лијепа фудбалска прича и на позицији поред терена. Већ у 2026. години је за очекивати да Савић настави тамо гдје је стао у Црвеној звезди.

Подијели:

Тагови:

Vujadin Savić

trener

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Било је свакаквих гадости: Свједок препричао напад на Вујадина Савића

11 ч

0
Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

13 ч

0
Вујадин Савић је о овом бламу само једном причао "Понудили смо му добру суму новца да то уради"

Сцена

Вујадин Савић је о овом бламу само једном причао "Понудили смо му добру суму новца да то уради"

2 д

0
Туга у свијету српског тениса: Умро легендарни тренер Драган Савић

Тенис

Туга у свијету српског тениса: Умро легендарни тренер Драган Савић

1 седм

0

Више из рубрике

Зрињски

Фудбал

Какав делиријум: Зрињски осигурао европско прољеће

11 ч

0
ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

Фудбал

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

21 ч

0
Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

Фудбал

Дејан Станковић се враћа у Црвену звезду

22 ч

0
Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

Фудбал

Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

11

08

Додик честитао Никољдан

10

59

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

10

53

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

10

36

Почела годишња конференција Владимира Путина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner