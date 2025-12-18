Logo
Large banner

Било је свакаквих гадости: Свједок препричао напад на Вујадина Савића

Извор:

Телеграф

18.12.2025

23:40

Коментари:

0
Нападнут Вујадин Савић
Фото: Screenshot

Бивши фудбалер Вујадин Савић нападнут је у четвртак, 18. децембра, у тржном центру "Галерија" у Београду!

Како су медији објавили, њега су из непознатог разлога физички напала два мушкарца док је мирно шетао са пријатељем.

Вујадин Савић се одбранио и на срећу није дошло до већег инцидента.

Зрињски

Фудбал

Какав делиријум: Зрињски осигурао европско прољеће

Сада је за "Телеграф" говорио један од очевидаца који се у том тренутку затекао на лицу мјеста.

"Вујадин је са неким момком мирно шетао тржним центром, нисмо га ни примијетили док нисмо чули буку. То је било на првом спрату", каже за "Телеграф" особа која се нашла на лицу мјеста, па додаје:

Луис

Сцена

Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

"Било је страшно непријатно, одједном су почели да му добацују, свакакве гадости су изговорили, а овај један се и залетио ка њему. Вујадин се бранио, није хтио да се склони. Кад су видјели да не бјежи него да је узвратио, престали су. Вујадина је пријатељ повукао и отишли су својим путем".

Видео напада на Вујадина Савића погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Подијели:

Тагови:

Vujadin Savić

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Изабела и Ненад

Породица

''Или је луда, или врх'': Њемица због Ненада напустила Њемачку

2 ч

0
Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

Република Српска

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

3 ч

3
На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

Свијет

На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

3 ч

0
Грег Бифл с породицом

Ауто-мото

Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца

4 ч

0

Више из рубрике

Луис, пјевач

Сцена

Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

2 ч

0
Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

3 ч

0
Слађа Лазић Поршелина

Сцена

Људима није добро кад чују чиме се поноси српска старлета

5 ч

0
Љуба Пантовић

Сцена

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

40

Било је свакаквих гадости: Свједок препричао напад на Вујадина Савића

23

34

Какав делиријум: Зрињски осигурао европско прољеће

23

30

''Или је луда, или врх'': Њемица због Ненада напустила Њемачку

23

22

Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

22

25

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner