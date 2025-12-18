Било је свакаквих гадости: Свједок препричао напад на Вујадина Савића

Извор:
Телеграф
18.12.2025
23:40
Коментари:0
Бивши фудбалер Вујадин Савић нападнут је у четвртак, 18. децембра, у тржном центру "Галерија" у Београду!
Како су медији објавили, њега су из непознатог разлога физички напала два мушкарца док је мирно шетао са пријатељем.
Вујадин Савић се одбранио и на срећу није дошло до већег инцидента.
Фудбал
Какав делиријум: Зрињски осигурао европско прољеће
Сада је за "Телеграф" говорио један од очевидаца који се у том тренутку затекао на лицу мјеста.
"Вујадин је са неким момком мирно шетао тржним центром, нисмо га ни примијетили док нисмо чули буку. То је било на првом спрату", каже за "Телеграф" особа која се нашла на лицу мјеста, па додаје:
Сцена
Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице
"Било је страшно непријатно, одједном су почели да му добацују, свакакве гадости су изговорили, а овај један се и залетио ка њему. Вујадин се бранио, није хтио да се склони. Кад су видјели да не бјежи него да је узвратио, престали су. Вујадина је пријатељ повукао и отишли су својим путем".
Видео напада на Вујадина Савића погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
Породица
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Свијет
3 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Најновије
Најчитаније
23
40
23
34
23
30
23
22
22
25
Тренутно на програму