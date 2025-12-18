Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

Извор:
СРНА
18.12.2025
22:25
18.12.2025
Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ одбила је данас као неоснован захтјев СДС-а за поновно бројање гласова на 140 бирачких мјеста у Добоју, Зворнику, Лакташима, Братунцу, Приједору, Угљевику, Вишеграду и Козарска Дубица.
На сједници ЦИК-а је образложено да нема основа да се удовољи овом захтјеву СДС-а, јер су наводи којима се тражи поновно бројање гласачких листића паушални.
ЦИК је одбацио као недопуштен и захтјев СДС-а да се са ових 140 бирачких мјеста пониште избори.
На сједници је речено да је ЦИК већ предузимао мјере с циљем провјере и отклањања евентуалних неправилности, укључујући наредбе за поновно бројање, отварање врећа и графолошко вјештачење потписа, те да ће те активности бити настављене.
"На основу тих резултата ЦИК ће донијети одлуку да ли ће и на којим бирачким мјестима бити поништени избори", речено је на сједници.
СДС је поднио захтјев за поновним бројањем гласачких листића након што су прије три дана потврђени резултати пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Према званично утврђеним резултатима, кандидат СНСД-а Синиша Каран побиједио је на изборима освојивши 222.182 гласа, односно 50,39 одсто, док је кандидата СДС-а Бранко Блануша добио подршку 212.605 гласача или 48,22 одсто.
ЦИК је одбацио као недопуштен приговор Градског одбора СДС-а Зворник у вези са, како је наведено, повредама почињеним на бирачком мјесту у Снагову.
