Logo
Large banner

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

Извор:

СРНА

18.12.2025

22:25

Коментари:

2
Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ одбила је данас као неоснован захтјев СДС-а за поновно бројање гласова на 140 бирачких мјеста у Добоју, Зворнику, Лакташима, Братунцу, Приједору, Угљевику, Вишеграду и Козарска Дубица.

На сједници ЦИК-а је образложено да нема основа да се удовољи овом захтјеву СДС-а, јер су наводи којима се тражи поновно бројање гласачких листића паушални.

Нападнут Вујадин Савић

Сцена

Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

ЦИК је одбацио као недопуштен и захтјев СДС-а да се са ових 140 бирачких мјеста пониште избори.

На сједници је речено да је ЦИК већ предузимао мјере с циљем провјере и отклањања евентуалних неправилности, укључујући наредбе за поновно бројање, отварање врећа и графолошко вјештачење потписа, те да ће те активности бити настављене.

epstajn

Свијет

На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

"На основу тих резултата ЦИК ће донијети одлуку да ли ће и на којим бирачким мјестима бити поништени избори", речено је на сједници.

СДС је поднио захтјев за поновним бројањем гласачких листића након што су прије три дана потврђени резултати пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Према званично утврђеним резултатима, кандидат СНСД-а Синиша Каран побиједио је на изборима освојивши 222.182 гласа, односно 50,39 одсто, док је кандидата СДС-а Бранко Блануша добио подршку 212.605 гласача или 48,22 одсто.

Грег Бифл с породицом

Ауто-мото

Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца

ЦИК је одбацио као недопуштен приговор Градског одбора СДС-а Зворник у вези са, како је наведено, повредама почињеним на бирачком мјесту у Снагову.

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

СДС

Пријевремени избори 2025

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Милко Бјелица, кошаркаш из Србије

Кошарка

Ко је Милко Бјелица - кошаркаш чији ауто је пропао кроз лифт

1 ч

0
Грег Бифл, чувени возач НАСКАР-а, погинуо у паду авиона

Ауто-мото

Погинуо славни возач: Нови детаљи ужасавајуће авионске несреће

2 ч

0
Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша

Кошарка

Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша

2 ч

0
Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Свијет

Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

2 ч

0

Више из рубрике

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

Република Српска

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

2 ч

4
Бранко Блануша

Република Српска

Опозиција и кандидатура Блануше: Хоће ли добити подршку?

4 ч

0
Борис Ћосић приступио СПС-у

Република Српска

Горан Селак објавио: СПС-у приступио Бојан Ћосић

5 ч

1
Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Република Српска

Предложена забрана пушења у затвореним просторима

8 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

22

Болна исповијест Бањалучанке - Луисове удовице

22

25

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

22

12

Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче

22

08

На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

21

58

Погинула цијела породица: Ово су страдали чувени возач, жена и дјеца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner