Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

Извор:
АТВ
18.12.2025
20:30
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да је Балкан без Срба и без двије српске државе Србије и Републике Српске само подручје трајне нестабилности.
Додик је истакао да је одлука предсједника Србије Александра Вучића да не учествује у још једном бриселском скупу била рационална и одговорна.
Хроника
Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде
"Не може се озбиљно говорити о западном Балкану без присуства његове највеће и најутицајније државе - Србије. Разговори без Србије нису дијалог, већ представа", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је додао да без Србије нема стабилности региона, нити реалног разговора о његовој будућности.
"Годинама се Србија и српски народ обмањују када је ријеч о европским интеграцијама, иако су напредак заслужили резултатима", навео је Додик.
Он је нагласио да је то посљедица кратковидости и одсуства визије актуелних европских елита, вођених бирократским и неолибералним интересима, а не интересима Европе и народа западног Балкана.
"Шта је Балкан без Срба, најбројнијег народа, и без Србије и Републике Српске, двије српске државе? Само подручје трајне нестабилности", указао је Додик.
Бања Лука
Када ће коначно мост у Чесми бити завршен?
Предсједник Србије Александар Вучић није присуствовао међувладиној конференцији о западном Балкану, која је јуче одржана у Бриселу.
Годинама се Србија и српски народ обмањују када је ријеч о европским интеграцијама, иако су напредак заслужили резултатима. То је посљедица кратковидости и одсуства визије актуелних европских елита, вођених бирократским и неолибералним интересима, а не интересима Европе и народа…— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 18, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму