Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

Извор:

АТВ

18.12.2025

20:30

Коментари:

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да је Балкан без Срба и без двије српске државе Србије и Републике Српске само подручје трајне нестабилности.

Додик је истакао да је одлука предсједника Србије Александра Вучића да не учествује у још једном бриселском скупу била рационална и одговорна.

"Не може се озбиљно говорити о западном Балкану без присуства његове највеће и најутицајније државе - Србије. Разговори без Србије нису дијалог, већ представа", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је додао да без Србије нема стабилности региона, нити реалног разговора о његовој будућности.

"Годинама се Србија и српски народ обмањују када је ријеч о европским интеграцијама, иако су напредак заслужили резултатима", навео је Додик.

Он је нагласио да је то посљедица кратковидости и одсуства визије актуелних европских елита, вођених бирократским и неолибералним интересима, а не интересима Европе и народа западног Балкана.

"Шта је Балкан без Срба, најбројнијег народа, и без Србије и Републике Српске, двије српске државе? Само подручје трајне нестабилности", указао је Додик.

Предсједник Србије Александар Вучић није присуствовао међувладиној конференцији о западном Балкану, која је јуче одржана у Бриселу.

Тагови:

Милорад Додик

Србија

Република Српска

Балкан

