Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Извор:
СРНА
18.12.2025
14:31
Коментари:0
Приједлогом закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење предвиђена је забрана пушења у затвореним просторима, а лица која ово прекрше биће кажњена од 1.000 до 2.000 КМ, истакао је данас министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
Шеранић је нагласио да ће правно лице, уколико не постави знак да је забрањено пушење, те постави пепељаре или одреди просторију за пушење супротно закону, бити кажњено од 3.000 до 6.000 КМ.
"У затвореним просторима у којима је пушење забрањено морају бити јасно истакнуте ознаке са знаком забране и натписом "забрањено пушење". У таквим просторима не смију се држати пепељаре, нити било какве посуде у које би се могао одлагати пепео", рекао је Шеранић у Народној скупштини Републике Српске образлажући законске одредбе.
Занимљивости
Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић окончао је данашње засиједање, а наставак сједнице заказао за уторак, 23. децембра када ће посланици наставити расправу о наведеном закону.
Посланици су данас размотрили Приједлог закона о обиљежавању дана жалости, а разлози за његово доношење садржани су у потреби да се на једнообразан и систематичан начин уреди обиљежавање дана жалости у Републици Српској.
Размотрени су и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инспекцијама по хитном поступку.
Наставак сједнице заказан је у уторак, 23. децембра, у 10.00 часова.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму