Додик: Добри резултати одговорне политике власти не могу се нападати, опозициона представа за јавност

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је усвојени буџет Републике Српске за наредну годину развојни, социјално одговоран и усмјерен на очување стабилности у изузетно сложеним глобалним околностима.
Обезбијеђене су редовне плате и пензије, односно повећање минималне плате и пензија, већи борачки додатак, подршка домаћој привреди, пронаталитетној политици. Све то су непобитне чињенице које опозиција у Републици Српској свјесно игнорише и прећуткује манипулишући и обмањујући људе - нагласио је Додик за Срну упитан да прокоментарише критике опозиције на рачун буџета.
Он је указао да њихове критике још једном потврђују да они немају ни визију, ни одговорност, ни осјећај за реалне потребе грађана.
"Умјесто озбиљне анализе и приједлога, слушамо познату матрицу празних оптужби и призивања кризе, јер је то једино што опозиција зна да ради. Наравно, ту је и коришћење телевизијског преноса скупштинских засједања за личну промоцију и прављење представа за јавност, а све то с циљем да се дочепају фотеља, иако им народ из изборног процеса у изборни процес већ двије деценије понавља да их неће и не желе", истакао је Додик.
Опозиција, која годинама није у стању да понуди ниједан озбиљан економски план, сада покушава да политички профитира умањењем сваког успјеха власти у Српској, призивањем кризе и наводном бригом за грађане, додавши да је то иста она опозиција која своје ставове усклађује са Сарајевом и страним амбасадама умјесто са интересима Републике Српске.
Лидер СНСД-а је нагласио да они отворено ударају на институције Српске, јер немају алтернативу, а власт предвођена СНСД-ом бира стабилност и одговорност, а не политичко калкулисање.
"Њихови напади нису израз бриге за грађане Републике Српске, већ политичка потреба да се свака одлука институција Српске оспори, обезвриједи и ослаби. То је политика рушења без алтернативе, и критике без одговорности", констатовао је Додик, подсјетивши на вријеме њихове власти када су пензије умањене, а плате касниле по неколико мјесеци.
Данас, каже он, институције Републике Српске озбиљно раде на очувању економске сигурности и заштити интереса грађана, а опозиција би, по свом старом обичају, радије видјела финансијски хаос у којем би они покушавали да пронађу политички простор за себе.
"Њихове критике су покушај да се ослаби институционална снага Српске, али наши грађани добро знају и виде ко нуди стабилност, а ко празне приче. С тога честитам министру финансија Зори Видовић и цијелој Влади на челу са предсједником Савом Минићем што упркос свим изазовима успијевају да обезбиједе редовно финансирање и испуњавање свих обавеза, а при том и да повећају плате, пензије, стипендије, борачки додатак што показује нашу бригу за сваког становника Српске", нагласио је лидер СНСД-а.
Он је рекао да у Републици Српској нису сви кратког памћења и да се многи сјећају када су СДС и ПДП били на власти да се буџет возао у гепеку, а у протеклих 20 година од када су СНСД и његови коалициони партнери на челу Републике Српске води се одговорна и озбиљна политика.
"Тако ће бити и у будућности, што потврђује и Буџета за наредну годину који је Народна скупштина усвојила синоћ и који је јасан сигнал да Република Српска зна куда иде и како да заштити своје становнике, интересе и циљеве", закључио је предсједник СНСД-а.
Он је додао да опозиција сваким даном све више показује колико пате за влашћу и позицијама које су, како смо могли чути у току скупштинског засједања, већ подијелили.
"Тако нам кажу да ће Јелена Тривић бити премијер, Мирјана Орашанин министар финансија и тако даље. Снови су бесплатни, а народ је тај који зна кога и зашто бира. Доживјели су поново пораз и то на њиховим и изборима Кристијана Шмита, а још жешћи ће доживјети наредне године на општим изборима. Грађани јасно виде разлику - с једне стране институције које раде и носе одговорност, а с друге опозицију која би радије видјела финансијску нестабилност и хаос зарад стицања јефтиних политичких поена за себе", поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
