Додик: Све што је Комшић изговорио у Бриселу била је лаж

Извор:
АТВ
18.12.2025
08:41
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да политичко Сарајево руши БиХ лажним представљањем и наметањем ставова који нису плод договора, а бриселска бирократија прихватањем таквог лажног наратива. Све што је у Бриселу изговорио Жељко Комшић била је лаж, рекао је.
''Комшић је још једном на међународној сцени представљао само себе. Оно што је говорио у Бриселу, не може бити међународна позиција БиХ, јер у вези с тим не постоји базични договор унутар земље. БиХ није усвојила декларацију и самим тим је ни на који начин не обавезује, као ни Србију'', написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Политичко Сарајево руши БиХ лажним представљањем и наметањем ставова који нису плод договора, а бриселска бирократија прихватањем таквог лажног наратива.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 18, 2025
Све што је у Бриселу изговорио Жељко Комшић била је лаж.
Он је још једном на међународној сцени представљао само себе. Оно…
Он је додао да је у свом наступу Комшић се, прије свега, бавио додворавањем Бошњацима, у нади да ће његовог кандидата изабрати за "хрватског" члана Предсједништва, по истом обрасцу по којем је и раније "биран".
- То је јединствен примјер преваре, да за вас не гласа нико кога, као, представљате. У Ливну је лакше наићи на поскока, него на бирача Жељка Комшића.
Регион
Захтјев за укидање санкција Додику на столу Владе Словеније
Ако је Комшић у Бриселу кредибилан саговорник и ако његове ријечи тамо виде као политику за БиХ, онда је још једном јасно зашто је Александар Вучић био у праву што није отишао на тај самит. Бриселска бирократија свијет не види какав јесте, већ кроз своје наочаре - без осјећаја за реалност, резултате и могућности - истакао је Додик.
Република Српска
14 ч0
Градови и општине
14 ч0
Република Српска
15 ч0
Република Српска
17 ч13
Република Српска
57 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму