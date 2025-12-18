Logo
Додик: Све што је Комшић изговорио у Бриселу била је лаж

АТВ

18.12.2025

08:41

4
Додик: Све што је Комшић изговорио у Бриселу била је лаж
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да политичко Сарајево руши БиХ лажним представљањем и наметањем ставова који нису плод договора, а бриселска бирократија прихватањем таквог лажног наратива. Све што је у Бриселу изговорио Жељко Комшић била је лаж, рекао је.

''Комшић је још једном на међународној сцени представљао само себе. Оно што је говорио у Бриселу, не може бити међународна позиција БиХ, јер у вези с тим не постоји базични договор унутар земље. БиХ није усвојила декларацију и самим тим је ни на који начин не обавезује, као ни Србију'', написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Он је додао да је у свом наступу Комшић се, прије свега, бавио додворавањем Бошњацима, у нади да ће његовог кандидата изабрати за "хрватског" члана Предсједништва, по истом обрасцу по којем је и раније "биран".

- То је јединствен примјер преваре, да за вас не гласа нико кога, као, представљате. У Ливну је лакше наићи на поскока, него на бирача Жељка Комшића.

Регион

Захтјев за укидање санкција Додику на столу Владе Словеније

Ако је Комшић у Бриселу кредибилан саговорник и ако његове ријечи тамо виде као политику за БиХ, онда је још једном јасно зашто је Александар Вучић био у праву што није отишао на тај самит. Бриселска бирократија свијет не види какав јесте, већ кроз своје наочаре - без осјећаја за реалност, резултате и могућности - истакао је Додик.

Милорад Додик

СНСД

Жељко Комшић

Брисел

