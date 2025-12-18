Logo
Језива пријетња школама у Српској: Спомиње се калифат и Исламска држава

Извор:

АТВ

18.12.2025

08:29

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Широм Републике Српске основне и средње школе добиле су пријетеће мејлове о постављеним бомбама због чега јутрос нема наставе, а полиција врши противдиверзионе прегледе.

У мејлу у којем се тврди да су бомбе постављене на школском терену аутор се представља као ратник Исламске државе који не одобрава притисак европских држава на муслимане у Босни и позива на борбу против невјерника.

"Експлозив је постављен на школском терену. Пренесите 10 БТЦ на ову адресу ако желите избјећи експлозив.

Ми смо прави муслимани, ратници Исламске државе и не одобравамо притисак и утјецај европских држава на Муслимане у Босни. Желимо да сви европски лидери имају гркљане и њихове породице спаљене. Наш циљ је успоставити калифат у Европи.

Наши захтјеви су исељење кршћана са териториј босне и пренос наведеног износа на наш рачун.

- "Борите се против невјерника гдје год их сретнете, истјерајте их из мјеста одакле су вас протјерали.", наведено је у мејлу.

Тагови:

дојава о бомби

škole

prijeteće poruke

islamisti

