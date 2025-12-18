Језива пријетња школама у Српској: Спомиње се калифат и Исламска држава

Извор:
Широм Републике Српске основне и средње школе добиле су пријетеће мејлове о постављеним бомбама због чега јутрос нема наставе, а полиција врши противдиверзионе прегледе.
У мејлу у којем се тврди да су бомбе постављене на школском терену аутор се представља као ратник Исламске државе који не одобрава притисак европских држава на муслимане у Босни и позива на борбу против невјерника.
"Експлозив је постављен на школском терену. Пренесите 10 БТЦ на ову адресу ако желите избјећи експлозив.
Ми смо прави муслимани, ратници Исламске државе и не одобравамо притисак и утјецај европских држава на Муслимане у Босни. Желимо да сви европски лидери имају гркљане и њихове породице спаљене. Наш циљ је успоставити калифат у Европи.
Наши захтјеви су исељење кршћана са териториј босне и пренос наведеног износа на наш рачун.
- "Борите се против невјерника гдје год их сретнете, истјерајте их из мјеста одакле су вас протјерали.", наведено је у мејлу.
