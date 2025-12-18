Како изгледа живот на - 60 степени? Људи у овом граду тврде да су веома задовољни

18.12.2025
Ако нисте били у Јакутији, не знате шта заправо значе екстремни услови. То је мјесто које може достићи температуре до минус 60 степени Целзијуса, гдје аутомобили престају да раде ако мотор није увијек укључен, воћа и поврћа скоро уопште нема, а телефони се гасе након само неколико минута на хладноћи.
Па ипак, људи тамо не само да могу да преживе, већ су и веома задовољни.
Јакутија заузима чак једну петину територије Русије - по површини је осам пута већа од Француске и десет пута већа од Италије, а ипак овдје живи тек једна особа на три квадратна километра. Огромна пространства готово да нико није дотакао, па је природа остала богата флором и фауном, што представља прави рај за авантуристе и путнике жељне нечег другачијег.
Од Москве до главног града Јакутска лет траје око шест и по сати, уз временску разлику од плус шест сати. Првих неколико дана ћете осјећати џет лег, али се тијело брзо прилагоди - баш као и свему осталом у Јакутији.
Клима је, благо речено, шокантна. Зими температуре падају и до минус 60 степени Целзијуса, док лети могу да достигну преко 40 степени Целзијуса. Тај распон дјелује незамисливо, али за мјештане је то нормална појава.
Ако се питате како да се обучете да бисте преживјели такву хладноћу, одговор је једноставан: Све најтоплије што имате, па још дупло топлије од тога. Термо (активни) доњи веш је обавезан, као и скијашко одијело, дебела перјана јакна за екстремне услове, вунени џемпери, рукавице, шал који покрива цијело лице или скијашка маска, и што више вунених чарапа. Укратко - носите вуну у великим количинама.
Ни градска инфраструктура није обична: Скоро цијела Јакутија лежи на пермафросту, па су зграде подигнуте на високим шиповима како топлота не би отопила смрзнуто тло. Ти шипови понекад достижу висину зграде од пет спратова. Путеви су у лошем стању, управо због тла које се стално помјера и пуца.
Често питање које странци постављају јесте како уопште возе аутомобиле на таквој хладноћи. Одговор је једноставан, али радикалан: Многи власници остављају моторе упаљене од ране јесени до прољећа. Ако се мотор угаси, постоји реална шанса да се више никада неће упалити. Зими се аутомобили додатно умотавају у специјална ћебад како би се задржала топлота.
Исхрана је такође прилагођена условима. У Јакутији се воће и поврће не узгајају - углавном се увозе из Кине и често су лошег квалитета. Цијене су и до три пута више од просјека, јер се храна допрема авионима или камионима, а камионски превоз је могућ само током лета. Зато се на трпези најчешће налазе месо и риба. Локална кухиња зна да буде изазовна за оне који нису навикли на коњско месо, ждребеће изнутрице и цријева.
Што се тиче спорта и хобија, риболов и лов су најзаступљенији, а узгајају се и стока и ирваси. Коњи имају посебно мјесто у култури, а бијели коњ је такође један од симбола Јакутије. Национални спорт је рвање, у коме један такмичар покушава да отме штап другом. Изгледа једноставно, али је изузетно напорно. Чак и физички спремним људима представља велики изазов.
У овим условима фотографисање постаје спорт за себе. Имате свега неколико секунди да направите добру фотографију, јер телефони и камере са екраном на додир на тој температури престају да раде послије пар минута.
Ипак, када питате мјештане како живе у таквим условима, одговор је готово увијек исти: "Добро је, сви добро живимо." За њих хладноћа није разлог да остану затворени у кући. На градским трговима зими се постављају огромни дрвени тобогани, организују се изложбе ледених скулптура, а није ријеткост ни да неко вози бицикл по леду.
Људи се такође забављају тако што се спуштају низ улице на пешкирима умјесто санкама, закуцавају ексере бананама и снимају чувене видео-снимке у којима се кључала вода, просута у ваздух, претвара у лед прије него што падне на земљу.
Јакутија је свијет за себе, гдје је једно сигурно - када је једном посјетите, нећете се вратити кући као иста особа, преноси РТ Балкан.
