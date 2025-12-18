Премијер Аустралије најавио широке реформе како би се сузбио говор мржње

Извор:
СРНА
18.12.2025
07:47
Коментари:0
Аустралија ће увести широке реформе како би се сузбио говор мржње, изјавио је данас аустралијски премијер Ентони Албанезе неколико дана након најгоре масовне пуцњаве у земљи у посљедње три деценије која се догодила на прослави јеврејског празника Хануке.
Наоружани отац и син отворили су ватру док су стотине људи у недјељу славиле Хануку на чувеној плажи Бондај у Сиднеју и убили 15 људи у том нападу инспирисаном Исламском државом који је шокирао нацију и довео до страха од пораста антисемитизма, преноси Ројтерс.
Албанезе је рекао да ће влада настојати да уведе законодавство које олакшава кривично гоњење људи који промовишу говор мржње и насиље, повећане казне и мјере за борбу против организација чији лидери користе говор мржње.
Полиција је саопштила да су напад на прослави Хануке извршили Саџид Акрам (50) и његов 24-годишњи син Навид.
Саџида је убила полиција на мјесту напада, док је Навид Акрам оптужен за 59 кривичних дјела у сриједу, након што се пробудио из коме, укључујући оптужбе за убиство и тероризам.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму