Мелони: Нећемо слати војнике у Украјину

Извор:
СРНА
18.12.2025
07:33
Коментари:0
Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да Италија неће слати војнике у Украјину у оквиру такозваних мултинационалних снага.
"Користећи ову прилику, жељела бих још једном да нагласим да Италија не намјерава да шаље војнике у Украјину", рекла је Мелонијева у италијанском парламенту.
Свијет
Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама
Она је додала да се тренутно разматра давање гаранција за постојање снажне украјинске војске и могућност распоређивања мултинационалних снага у Украјини предвођених такозваном коалицијом вољних, уз учешће на добровољној основи.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров раније је рекао да је присуство трупа НАТО савеза на украјинском тлу - под било којом заставом и у било ком својству, укључујући мировне снаге - пријетња Русији и да Москва то неће прихватити ни под којим околностима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму