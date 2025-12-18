Logo
Мелони: Нећемо слати војнике у Украјину

Извор:

СРНА

18.12.2025

07:33

Коментари:

0
Мелони: Нећемо слати војнике у Украјину

Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да Италија неће слати војнике у Украјину у оквиру такозваних мултинационалних снага.

"Користећи ову прилику, жељела бих још једном да нагласим да Италија не намјерава да шаље војнике у Украјину", рекла је Мелонијева у италијанском парламенту.

meloni

Свијет

Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

Она је додала да се тренутно разматра давање гаранција за постојање снажне украјинске војске и могућност распоређивања мултинационалних снага у Украјини предвођених такозваном коалицијом вољних, уз учешће на добровољној основи.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров раније је рекао да је присуство трупа НАТО савеза на украјинском тлу - под било којом заставом и у било ком својству, укључујући мировне снаге - пријетња Русији и да Москва то неће прихватити ни под којим околностима.

Đorđa Meloni

Украјина

