Мелони: Наставља се слање миграната у Албанију

Агенције

13.11.2025

16:22

Фото: Танјуг/АП

Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да је њена влада одлучна да настави да шаље мигранте у Албанију иако се судови противе том плану.

Током састанка са албанским премијером Едијем Рамом у Риму, Мелонијева је рекла да су многи радили на томе да успоре или блокирају Протокол о мигрантима између Италије и Албаније.

Она је нагласила да је њена влада одлучна да крене напријед, јер је то механизам који има потенцијал да промијени парадигму управљања имиграцијама, пренијела је агенција АНСА.

Свијет

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Рим и Тирана раније су склопили споразум према којем ће Италија слати у Албанију мигранте који морским путем стигну на италијанско копно.

Предвиђено је да мигранти бораве у центрима у Албанији, које финансира Влада Италије, док се разматрају њихови захтјеви за азил.

Италијански судови оспорили су законитост овог аранжмана и наредили да мигранти буду враћени из Албаније у Италију.

