Мелони: Наставља се слање миграната у Албанију

Извор:
13.11.2025
16:22
Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да је њена влада одлучна да настави да шаље мигранте у Албанију иако се судови противе том плану.
Током састанка са албанским премијером Едијем Рамом у Риму, Мелонијева је рекла да су многи радили на томе да успоре или блокирају Протокол о мигрантима између Италије и Албаније.
Она је нагласила да је њена влада одлучна да крене напријед, јер је то механизам који има потенцијал да промијени парадигму управљања имиграцијама, пренијела је агенција АНСА.
Рим и Тирана раније су склопили споразум према којем ће Италија слати у Албанију мигранте који морским путем стигну на италијанско копно.
Предвиђено је да мигранти бораве у центрима у Албанији, које финансира Влада Италије, док се разматрају њихови захтјеви за азил.
Италијански судови оспорили су законитост овог аранжмана и наредили да мигранти буду враћени из Албаније у Италију.
