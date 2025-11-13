Logo
У Риму изложена чувена Библија

СРНА

13.11.2025

16:03

У Риму је изложена чувена Библија Борса д`Естеа из 15. вијека у оквиру прославе Свете године у Ватикану.

Двотомно ремек-дјело, познато по својим минијатурним сликама у злату и авганистанском лапис лазулију, изложено је у италијанском Сенату, гдје ће остати до 16. јануара, пише "Дејли мејл".

Овај примјерак Библије обично се чува у сефу у библиотеци у Модени и ријетко се јавно излаже.

Библија је транспортована у Рим под јаким обезбјеђењем, а уношење књиге у Сенат преносила је телевизија.

Ову библију су између 1455. и 1461. године израдили калиграф Пјетро Паоло Мароне и илустратори Тадео Кривели и Франко деи Руси.

Сцена

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

Италијанско Министарство културе сматра је једним од највиших израза минијатурне умјетности који обједињује свету вриједност, историјски значај, драгоцјене материјале и префињену естетику.

Библија ће остати иза стаклене плоче у Риму, али посјетиоци је могу дигитално читати.

Директор Галерије "Естенсе" у Модени Алесандра Нечи рекла је да је ова библија "Мона Лизом илуминираних рукописа" због њене изузетне умјетничке вриједности и религиозне инспирације.

Библију је наручио војвода Борсо д`Есте и чувана је у породици Есте све док је посљедњи војвода Франческо Пети од Аустрије-Есте није понио са собом када је побјегао у Беч 1859. године.

Остала је у посједу Хабзбурговаца чак и након распада Аустроугарске империје послије Првог свјетског рата.

Biblija

Rim

