Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

Супруга Бруса Вилиса, Ема Хеминг, каже да ће након смрти славног глумца породица донирати његов мозак.
Славни глумац Брус Вилис води најтежу битку свог живота.
Холивудска легенда болује од фронтотемпоралне деменције, болести за коју, нажалост, не постоји лијек. Према ријечима његове супруге Еме Хеминг, стање глумца све је теже, а породица се полако припрема на оно најгоре.
Ема Хеминг је недавно потресла јавност открићем да њен супруг више не живи у породичној кући, већ у другом објекту на истом имању, гдје му је обезбеђена 24-часовна њега.
О својој животној борби и искуству написала је књигу "Неочекивано путовање", која је убрзо постала бестселер.
"Смрт се аутоматски повезује са пропашћу и губитком, са непознатим. Већина људи се због тога осјећа непријатно. Та тема је табу", пише Хеминг у свом водичу за његу, насталом током најтежег периода њеног живота.
Брус Вилис, икона свјетског филма, годинама се суочава са прогресивним обликом деменције који утиче на памћење, говор и покрете. Ема искрено признаје да јој је требало много времена да прихвати реалност.
- Мислим да је то зато што ме нико није научио како да се носим са тугом. Али, Брусова болест ме је натјерала да се суочим с тим. Свјесна сам да је деменција неизлечива и до чега на крају доводи. Њему није остало још много - каже она, не скривајући тугу.
Према њеним ријечима, особе са фронтотемпоралном деменцијом у просеку живе од седам до тринаест година након појаве првих симптома. Ипак, породица Вилис труди се да у сваком тренутку пружи Брусу љубав и достојанство.
- Људи са фронтотемпоралном деменцијом у просјеку живе од седам до тринаест година након појаве првих симптома - рекла је Ема и открила да ће мозак Бруса Вилиса бити дониран науци, одлуку коју је, вјероватно, сам глумац донио док је још био свјестан напредовања болести.
- Такву донацију сматрам невјероватно важном. Допринеће напретку истраживања, лијечења, а можда једног дана и проналаску лијека, не само за ту, већ и за друге неуродегенеративне болести попут Алцхајмерове и Паркинсонове - закључила је Хеминг.
