ЦИК БиХ покреће поступак против Николине Шљивић

Извор:
АТВ
24.12.2025
14:30
Коментари:1
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине покренуће поступак против посланика у Народној скупштини Републике Српске Николине Шљивић.
ЦИК је донио закључак о покретању поступка против Шљивићеве на 81. хитној сједници.
Република Српска
ЦИК поништио изборе у 17 изборних јединица, међу њима и Бањалука
Поступак ће бити покренут јер, како је речено на сједници, постоји евентуална неспојивост функција посланика у Народној скупштини Републике Српске и вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске.
Додали су да се та евентуална неспојивост односи на одредбе Изборног закона.
Хроника
Новитовић правоснажно осуђен за злоупотребу положаја!
Поступком би, наставили су, требало да буду утврђене све релевантне чињенице, након чега ће бити донесено рјешење по том питању.
Република Српска
3 ч10
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму