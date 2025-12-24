Logo
ЦИК БиХ покреће поступак против Николине Шљивић

АТВ

24.12.2025

14:30

ЦИК БиХ покреће поступак против Николине Шљивић
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине покренуће поступак против посланика у Народној скупштини Републике Српске Николине Шљивић.

ЦИК је донио закључак о покретању поступка против Шљивићеве на 81. хитној сједници.

Поступак ће бити покренут јер, како је речено на сједници, постоји евентуална неспојивост функција посланика у Народној скупштини Републике Српске и вршиоца дужности замјеника директора Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске.

Додали су да се та евентуална неспојивост односи на одредбе Изборног закона.

Поступком би, наставили су, требало да буду утврђене све релевантне чињенице, након чега ће бити донесено рјешење по том питању.

Коментари (1)
