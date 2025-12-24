Logo
Large banner

Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода

Извор:

СРНА

24.12.2025

13:10

Коментари:

0
Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода
Фото: АТВ БЛ

Општински штаб за ванредне ситуације Берковићи укинуо је забрану кориштења воде из водовода, која је уведена након што је љетос дошло до замућења на једном од изворишта због радова на Хидроелектрани "Дабар".

На сједници Штаба констатовано је да се, у хидрометеоролошки повољном периоду године, Берковићи и насељена мјеста Сузина, Љути До, Потком, Меча, Блаца и Предоље снабдијевају водом са изворишта "Требесин" јер је вода здравствено исправна и безбједна за кориштење.

"Истовремено се констатује да се насеља која гравитирају Хатељима и Струпићима и даље снабдијевају са изворишта `Вријека`, па се становништву препоручује појачан опрез приликом употребе воде", саопштено је из Општинске управе.

Општински Штаб за ванредне ситуације констатовао је и да постоје знатна кашњења у реализацији договорених активности са надлежним енергетским предузећима у вези са водоснабдијевањем Берковића.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Русија се развија као јединствена сила

"Те активности су дефинисане протоколом о сарадњи и предузимању заједничких активности за дугорочно обезбјеђење водоснабдијевања општине Берковићи, као и оне које се тичу пројекта хитне санације, реконструкције и доградње изворишта `Вријека`", подсјетили су из општине.

Штаб је позвао надлежна енергетска предузећа да хитно убрзају реализацију свега договореног.

Подијели:

Тагови:

vodovod

Берковићи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Русија се развија као јединствена сила

Свијет

Путин: Русија се развија као јединствена сила

4 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић проговорила никад искреније о љубави

4 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Зимске инфекције дјелују безазлено, али могу да постану озбиљне

4 ч

0
Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Регион

Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

4 ч

0

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Одлука Хрватске не иде у прилог добрих комшијских односа

5 ч

0
Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Република Српска

Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

5 ч

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске

Република Српска

Минић са руководством Привредне коморе Српске

7 ч

0
НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

Република Српска

НСРС о Нацрту закона о допуни Закона о играма на срећу

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner