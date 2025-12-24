Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода

Извор:
Општински штаб за ванредне ситуације Берковићи укинуо је забрану кориштења воде из водовода, која је уведена након што је љетос дошло до замућења на једном од изворишта због радова на Хидроелектрани "Дабар".
На сједници Штаба констатовано је да се, у хидрометеоролошки повољном периоду године, Берковићи и насељена мјеста Сузина, Љути До, Потком, Меча, Блаца и Предоље снабдијевају водом са изворишта "Требесин" јер је вода здравствено исправна и безбједна за кориштење.
"Истовремено се констатује да се насеља која гравитирају Хатељима и Струпићима и даље снабдијевају са изворишта `Вријека`, па се становништву препоручује појачан опрез приликом употребе воде", саопштено је из Општинске управе.
Општински Штаб за ванредне ситуације констатовао је и да постоје знатна кашњења у реализацији договорених активности са надлежним енергетским предузећима у вези са водоснабдијевањем Берковића.
"Те активности су дефинисане протоколом о сарадњи и предузимању заједничких активности за дугорочно обезбјеђење водоснабдијевања општине Берковићи, као и оне које се тичу пројекта хитне санације, реконструкције и доградње изворишта `Вријека`", подсјетили су из општине.
Штаб је позвао надлежна енергетска предузећа да хитно убрзају реализацију свега договореног.
