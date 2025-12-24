Извор:
Стратешки планови развоја Русије обухватају читаву земљу од Калињинграда до Курилских острва, од Арктика до Донбаса. То је изјавио предсједник Руске Федерације Владимир Путин, говорећи на пленарној седници Савета Федерације.
„Данас наши стратешки планови и програми развоја обухватају цијелу земљу: од Калињинграда до Курилских острва, од арктичких ширина до Крима, Донбаса и Кавказа“, рекао је Путин.
По његовим ријечима, персонални састав органа власти Русије, укључујући и Савјет Федерације, постепено ће се обнављати у складу са законом.
„Састав Савјета Федерације, као и других органа власти, и убудуће ће се, без сумње, обнављати у складу са законом - поступно и редовно, уз уважавање јединствених изборних дана“, нагласио је предсједник.
„При томе сам увјерен да ће висок квалитет и континуитет законодавног процеса, као и традиције Савјета Федерације, несумњиво бити очувани“, додао је Путин, преноси Спутњик.
