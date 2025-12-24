Logo
Large banner

Путин: Русија се развија као јединствена сила

Извор:

Sputnjik

24.12.2025

13:06

Коментари:

0
Путин: Русија се развија као јединствена сила
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Стратешки планови развоја Русије обухватају читаву земљу од Калињинграда до Курилских острва, од Арктика до Донбаса. То је изјавио предсједник Руске Федерације Владимир Путин, говорећи на пленарној седници Савета Федерације.

„Данас наши стратешки планови и програми развоја обухватају цијелу земљу: од Калињинграда до Курилских острва, од арктичких ширина до Крима, Донбаса и Кавказа“, рекао је Путин.

По његовим ријечима, персонални састав органа власти Русије, укључујући и Савјет Федерације, постепено ће се обнављати у складу са законом.

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић проговорила никад искреније о љубави

„Састав Савјета Федерације, као и других органа власти, и убудуће ће се, без сумње, обнављати у складу са законом - поступно и редовно, уз уважавање јединствених изборних дана“, нагласио је предсједник.

„При томе сам увјерен да ће висок квалитет и континуитет законодавног процеса, као и традиције Савјета Федерације, несумњиво бити очувани“, додао је Путин, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца Ражнатовић проговорила никад искреније о љубави

4 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Зимске инфекције дјелују безазлено, али могу да постану озбиљне

4 ч

0
Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Регион

Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

4 ч

0
Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

Хроника

Одузето 637 хиљада марака: Хапшени министри и полицајци

4 ч

0

Више из рубрике

Путин честитао рођендан Захаровој

Свијет

Путин честитао рођендан Захаровој

4 ч

0
Снажан земљотрес погодио Тајван

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

5 ч

0
Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Свијет

Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

5 ч

0
Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

Свијет

Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

'ПарлАТВмент': Стара 2025. и Нова 2026. година

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner