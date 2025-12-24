ЦИК поништио изборе у 17 изборних јединица, међу њима и Бањалука

Извор:
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) поништила је пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста, на којима је наводно разлика била у 15.822 гласова.
Избори су поништени у изборним јединицама у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Руду, Билећи, Милићима.
Такође, избори су поништени и на једном изборном мјесту у Брчком, док је највише избора поништено у Лакташима, Добоју и Братунцу.
Одлука је донесена већином гласова са 5 за и 2 против, а на њу постоји право жалбе.
ЦИК је навео да је изборе поништио на основу приговора, и додао да су утврђене неправилности.
"На овим пријевременим изборима регистроване су бројне неправилности. Да би се заштито интегритет изборног процеса потребно је поништити изборе", речено је у Комисији.
Иначе, ЦИК је раније утврдио резултате избора према којима је Синиша Каран, кандидат СНСД-а побиједио Бранка Бланушу, кандидата СДС-а са 9.577 гласова разлике.
С обзиром да на одлуку ЦИК-а постоји право жалбе, одлука о датуму одржавања поновљених избора биће донесена након евентуалне правоснажности пресуде.
