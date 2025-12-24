Logo
ЦИК поништио изборе у 17 изборних јединица, међу њима и Бањалука

Извор:

АТВ

24.12.2025

14:10

Коментари:

10
ЦИК поништио изборе у 17 изборних јединица, међу њима и Бањалука
Фото: АТВ

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) поништила је пријевремене изборе за предсједника Републике Српске у 17 изборних јединица на 136 бирачких мјеста, на којима је наводно разлика била у 15.822 гласова.

Избори су поништени у изборним јединицама у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Руду, Билећи, Милићима.

648e0539c69e7 milan novitovic

Хроника

Новитовић правоснажно осуђен за злоупотребу положаја!

Такође, избори су поништени и на једном изборном мјесту у Брчком, док је највише избора поништено у Лакташима, Добоју и Братунцу.

Одлука је донесена већином гласова са 5 за и 2 против, а на њу постоји право жалбе.

ЦИК је навео да је изборе поништио на основу приговора, и додао да су утврђене неправилности.

"На овим пријевременим изборима регистроване су бројне неправилности. Да би се заштито интегритет изборног процеса потребно је поништити изборе", речено је у Комисији.

Telefon-011025

Друштво

Истраживање показало: Сваком трећем дјетету се на интернету јавила непозната особа

Иначе, ЦИК је раније утврдио резултате избора према којима је Синиша Каран, кандидат СНСД-а побиједио Бранка Бланушу, кандидата СДС-а са 9.577 гласова разлике.

С обзиром да на одлуку ЦИК-а постоји право жалбе, одлука о датуму одржавања поновљених избора биће донесена након евентуалне правоснажности пресуде.

Пријевремени избори 2025

ЦИК БиХ

Коментари (10)
  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

