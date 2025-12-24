Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности

24.12.2025
13:12
Коментари:0
Италија је један од највећих и најважнијих спољнотрговинских партнера Републике Српске и Федерације БиХ. Имамо заједнички интерес, а то је очување мира и стабилности у БиХ и цијелом региону, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић након састанка са министром одбране Италије Гвидом Кросетом у Предсједништву БиХ.
"Током састанка смо разговарали и о европском путу БиХ. Од наредне године, Италија ће бити на челу мисије Алтеа и увјерена сам да ће добра сарадња бити настављена и у том домену. Безбједносна ситуација у БиХ је стабилна", навела је Цвијановић на Инстаграму.
Истакла је да су сви изазови искључиво политичке природе и могу се превазићи само кроз политички дијалог.
"Као суверениста, сматрам да је крајње вријеме да се БиХ врати својим народима и институцијама, а да се одбаци страни интервенционизам и уклоне његове штетне посљедице. Такав приступ је дефинитивно превазиђен и вјерујем да је у свијету све више оних који разумију да је неопходно да поспремимо неред који се у БиХ наталожио посљедњих 30 година, "поручила је она.
