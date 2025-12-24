Logo
Large banner

Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности

24.12.2025

13:12

Коментари:

0
Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности
Фото: Инстаграм

Италија је један од највећих и најважнијих спољнотрговинских партнера Републике Српске и Федерације БиХ. Имамо заједнички интерес, а то је очување мира и стабилности у БиХ и цијелом региону, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић након састанка са министром одбране Италије Гвидом Кросетом у Предсједништву БиХ.

"Током састанка смо разговарали и о европском путу БиХ. Од наредне године, Италија ће бити на челу мисије Алтеа и увјерена сам да ће добра сарадња бити настављена и у том домену. Безбједносна ситуација у БиХ је стабилна", навела је Цвијановић на Инстаграму.

Истакла је да су сви изазови искључиво политичке природе и могу се превазићи само кроз политички дијалог.

"Као суверениста, сматрам да је крајње вријеме да се БиХ врати својим народима и институцијама, а да се одбаци страни интервенционизам и уклоне његове штетне посљедице. Такав приступ је дефинитивно превазиђен и вјерујем да је у свијету све више оних који разумију да је неопходно да поспремимо неред који се у БиХ наталожио посљедњих 30 година, "поручила је она.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Италија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода

Република Српска

Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода

4 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Одлука Хрватске не иде у прилог добрих комшијских односа

5 ч

0
Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Република Српска

Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

5 ч

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске

Република Српска

Минић са руководством Привредне коморе Српске

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner