Минић: Одлука Хрватске не иде у прилог добрих комшијских односа

Извор:

АТВ

24.12.2025

12:01

Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да ће бити искориштени сви механизми, али и међународне инститиције како би било спријечено одлагање нуклеарног отпада на Трговској гори у Хрватској.

Минић је упитао шта се може очекивати од предсједника Владе Хрватске Андреја Пленковића него да каже да ће Трговска гора бити сигурно одлагалиште нуклеарног отпада.

"Наше је да радимо свој посао, а одлука Хрватске о одлагалишту не иде у прилог добрих комшијских односа", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је додао да има низ локација у Хрватској за одлагалиште нуклеарног отпада које су удаљеније од Републике Српске и БиХ.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране "Кршко", као и постојећи институционални отпад, складишти на локацији Трговска гора у општини Двор, на самог граници са БиХ.

Саво Минић

Trgovska gora

