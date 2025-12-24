Logo
ТЕ Гацко поново ван мреже

Аутор:

Бојан Носовић

24.12.2025

11:51

ТЕ Гацко поново ван мреже
Фото: АТВ

Магла је је протеклих дана стварала проблеме у Гацку па није ни заобишла тамошње предузеће РиТЕ Гацко.

Угаљ се није могао копати па је депонија тамошње електране остала скоро празна. Зато су се челници овога предузећа одлучили за плански застој.

"Вечерас око поноћи ћемо изаћи са мреже, то је плански застој који ћемо искористити за ситне поправке на електрани",за АТВ су рекли из овог предузећа.

Тамо је још проблем и запаљена депонија угља лошег квалитета па је добар дио механизације и људства ангажован на њеној санацији.

Хроника

У Матичном предузећу за АТВ кажу да ће им овај испад додатно закомпликовати стање.

"Ових дана је потрошња струје у Републици Српској огромна. Разлог је јасан, струја је најјефтинији енергент који се користи за гријање. Због свега овога Електропривреда је принуђена да увози како би обезбедила енергију за домаћи конзум",кажу у Електропривреди.

