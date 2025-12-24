ТЕ Гацко поново ван мреже

Аутор:Бојан Носовић
24.12.2025
11:51
Коментари:0
Магла је је протеклих дана стварала проблеме у Гацку па није ни заобишла тамошње предузеће РиТЕ Гацко.
Угаљ се није могао копати па је депонија тамошње електране остала скоро празна. Зато су се челници овога предузећа одлучили за плански застој.
"Вечерас око поноћи ћемо изаћи са мреже, то је плански застој који ћемо искористити за ситне поправке на електрани",за АТВ су рекли из овог предузећа.
Тамо је још проблем и запаљена депонија угља лошег квалитета па је добар дио механизације и људства ангажован на њеној санацији.
Хроника
Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених
У Матичном предузећу за АТВ кажу да ће им овај испад додатно закомпликовати стање.
"Ових дана је потрошња струје у Републици Српској огромна. Разлог је јасан, струја је најјефтинији енергент који се користи за гријање. Због свега овога Електропривреда је принуђена да увози како би обезбедила енергију за домаћи конзум",кажу у Електропривреди.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Економија
3 ч0
Економија
22 ч0
Економија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Тренутно на програму