Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Звучи готово превише добро да би било истинито: запослени у овом хамбуршком предузећу не мора да долази на посао више од три месеца, али само ако испуни одређене критеријуме.
Ови невјероватни услови важе у Аурубису, највећем европском произвођачу бакра из Хамбурга, који запошљава око 2.800 људи, укључујући око 240 приправника.
Они који испуне критеријуме могу добити и до 61 дан годишњег одмора.
Кристоф Теш, директор корпоративних комуникација, за "Билд" каже:
"Стандардни годишњи одмор је 30 дана, а уз то долази и до пет додатних дана које запослени може искористити као слободне или добити новчано надокнађено".
Смјенски радници добијају још један додатни дан одмора, као и до 20 дана старосног слободног времена за раднике старије од 55 година.
Теш додаје и "пет дана за пресвлачење и пут од свлачионице до радног мјеста за запослене у производњи“.
“То заправо није дио годишњег одмора, већ надокнада за вријеме проведено у припреми за посао".
Дани се додјељују када запослени, на примјер, морају носити заштитну опрему, а пут од гардеробе до радног мјеста је дуг. Хамбуршки погон заузима око 870.000 квадратних метара.
Осим бакра, Аурубис прерађује још око 20 других метала, укључујући злато, сребро и платинум. Приправници у првој години обуке зарађују више од 1.000 евра бруто. Теш објашњава:
“До треће или четврте године обуке, плата може порасти и до 1.500 евра мјесечно".
Искусни радници могу на почетку зарадити више од 50.000 евра годишње, док смјенски искусни мајстор може достићи и до 90.000 евра годишње.
Поред плате, запослени добијају и божићницу, регрес, доприносе за приватно пензијско осигурање, Дојчландтикет и друге бенефите.
Теш закључује:
“Аурубис генерално придаје велики значај томе да буде привлачан послодавац и да својим запосленима понуди конкурентан пакет погодности", пише "Говорисе.си".
