Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Агенције

23.12.2025

14:21

Звучи готово превише добро да би било истинито: запослени у овом хамбуршком предузећу не мора да долази на посао више од три месеца, али само ако испуни одређене критеријуме.

Ови невјероватни услови важе у Аурубису, највећем европском произвођачу бакра из Хамбурга, који запошљава око 2.800 људи, укључујући око 240 приправника.

Новац евро

Регион

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Они који испуне критеријуме могу добити и до 61 дан годишњег одмора.

Кристоф Теш, директор корпоративних комуникација, за "Билд" каже:

"Стандардни годишњи одмор је 30 дана, а уз то долази и до пет додатних дана које запослени може искористити као слободне или добити новчано надокнађено".

Додатни дани одмора за смјенску и старију радну снагу

Смјенски радници добијају још један додатни дан одмора, као и до 20 дана старосног слободног времена за раднике старије од 55 година.

Теш додаје и "пет дана за пресвлачење и пут од свлачионице до радног мјеста за запослене у производњи“.

“То заправо није дио годишњег одмора, већ надокнада за вријеме проведено у припреми за посао".

Крађа аутомобила

Регион

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Дани се додјељују када запослени, на примјер, морају носити заштитну опрему, а пут од гардеробе до радног мјеста је дуг. Хамбуршки погон заузима око 870.000 квадратних метара.

Тежак посао, али добро плаћен

Осим бакра, Аурубис прерађује још око 20 других метала, укључујући злато, сребро и платинум. Приправници у првој години обуке зарађују више од 1.000 евра бруто. Теш објашњава:

“До треће или четврте године обуке, плата може порасти и до 1.500 евра мјесечно".

Искусни радници могу на почетку зарадити више од 50.000 евра годишње, док смјенски искусни мајстор може достићи и до 90.000 евра годишње.

Додатне погодности

Поред плате, запослени добијају и божићницу, регрес, доприносе за приватно пензијско осигурање, Дојчландтикет и друге бенефите.

Рајко Павић спровођење

Хроника

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

Теш закључује:

“Аурубис генерално придаје велики значај томе да буде привлачан послодавац и да својим запосленима понуди конкурентан пакет погодности", пише "Говорисе.си".

