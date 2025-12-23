Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Извор:
Сплитска полиција истражује случај рачунарске преваре у којој је шездесеттрогодишњак остао без 100.000 евра због преваре у вези са криптовалутама.
Преварени мушкарац полицији пријавио је да је почетком октобра ступио у контакт са непознатом особом која га је довела у заблуду, тврдећи да располаже новчаним средствима оствареним улагањем у криптовалуте у које је мушкарац заиста улагао прије девет година, саопштено је из Полицијске управе сплитско-далматинске.
У саопштењу се наводи да му је том приликом превареном речено да би требао да има 84.000 евра у криптоновчанику, као и да та средства може "откупити" исплатом новца из властитог инвестиционог фонда, уз тврдњу да ће му у противном банке одузети средства.
"Не сумњајући у наведене тврдње, оштећени је поступио према упутствима непознате особе, те инсталирао апликацију за удаљени приступ рачунару, чиме је тој особи омогућио приступ свом мобилном банкарству. Након тога, са његовог рачуна је неовлаштено скинут новац. Материјална штета процјењује се на износ већи од 100.000 евра", пише у саопштењу.
Полиција грађане позива да буду изузетно опрезни при купопродајама на интернету и у комуникацији са непознатим особама, те да никада не дијеле податке са банковних картица нити допуштају постављање апликација које омогућавају удаљени приступ њиховим уређајима.
