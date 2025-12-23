Директор Туристичког центра на Дурмитору поднио оставку због несреће на жичари

Извор:
Директор Туристичког центра "Дурмитор" Маринко Пурић поднио је оставку на ту функцију због несреће која се десила на скијалишту "Савин кук два", у којој је погинуо држављанин Њемачке, а његова супруга повријеђена.
Пурић наводи да је одлуку донио због трагичног догађаја у којем је изгубљен један људски живот.
- Иако, према свим расположивим чињеницама и документацији, не постоји лична нити професионална кривица у мом раду, ову одлуку сам донио из наведених разлога - навео је Пурић у оставци коју је предао Николи Трипковићу, предсједнику Управног одбора Развојне банке, која је власник Туристичког центра "Дурмитор".
Пурић у оставци наглашава да су жичара и скијалиште имали сву прописану документацију за рад.
- Рад скијалишта одвијао се уредно, уз успјешне зимске и љетње сезоне, током којих је у љетњим мјесецима превезено више од 100.000 путника, док је у зимским сезонама продато више од 50.000 ски-пасова - навео је он.
Пурић је изразио саучешће породици страдалог, уз наду да ће институције до краја расвијетлити све околности овог случаја.
Њемачки туриста погинуо је у суботу, 20. децембра, приликом пада са жичаре на Дурмитору, а његова супруга је повријеђена.
