Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Извор:
Вечерњи.хр
22.12.2025
22:42
Коментари:0
Божидар Мусић, огорчени ратар из Великог Пашијана у Хрватској, одлучио је да грађанима подијели десет тона купуса јер га није могао продати.
Божидар је рекао да већ 40 година узгаја купус, а на овај потез се одлучио због срамотне откупне цијене и прекомјерног увоза.
Због тога је данас са двије препуне приколице дошао пред зграду Општине Берек и дијелио купус људима, преноси Вечерњи.хр.
“Касније је дошло и више га не можеш га продати. На интернету је било три мјесеца, нико није звао, али није то само моје - него је то и од мојих пријатеља познаника, ја их знам десетак који ће га затањурати и који га нису могли продати”, Мушић.
Поручио је да ће, иако му се плаче од муке, радије за празнике подијелити купус него га преорати на њиви.
Најновије
Најчитаније
23
03
23
03
23
01
22
57
22
42
Тренутно на програму