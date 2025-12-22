Logo
Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Вечерњи.хр

22.12.2025

22:42

Божидар, огорчен због цијене, подијелио 10 тона купуса: “Плаче ми се од муке!”

Божидар Мусић, огорчени ратар из Великог Пашијана у Хрватској, одлучио је да грађанима подијели десет тона купуса јер га није могао продати.

Божидар је рекао да већ 40 година узгаја купус, а на овај потез се одлучио због срамотне откупне цијене и прекомјерног увоза.

Због тога је данас са двије препуне приколице дошао пред зграду Општине Берек и дијелио купус људима, преноси Вечерњи.хр.

“Касније је дошло и више га не можеш га продати. На интернету је било три мјесеца, нико није звао, али није то само моје - него је то и од мојих пријатеља познаника, ја их знам десетак који ће га затањурати и који га нису могли продати”, Мушић.

Поручио је да ће, иако му се плаче од муке, радије за празнике подијелити купус него га преорати на њиви.

