Ова звијер је стигла у БиХ, плаћена је 400.000 КМ! И није једина

У Босну и Херцеговину је ове године, закључно с октобром, увезено укупно 80.033 возила, показују подаци објављени у медијима. Највећи дио увоза и даље отпада на половна возила, док је број нових аутомобила знатно мањи.
Према наведеним подацима, од укупног броја увезених возила 71.909 су половна, док су 8.124 нова. Овакав однос потврђује да бх. тржиште и даље доминантно “живи” од половњака, који су купцима најчешће приступачнија опција.
Укупна вриједност увезених аутомобила процијењена је на више од 1,19 милијарди КМ, што показује колико је увоз аутомобила значајна ставка и за тржиште, али и за буџете домаћинстава.
Посебно упада у очи податак о електричним возилима: у читавој овој бројци, електричних аутомобила је било свега 194, а њихова укупна вриједност износи око 10 милиона КМ. То указује да је прелазак на е-мобилност у БиХ и даље спор, упркос глобалним трендовима.
Када је ријеч о најскупљим увезеним аутомобилима, у врху се појављују премијум и спортски модели, првенствено Porsche 911 у више облика, те Мерцедес-АМГ модели.
Као најскупљи увезени аутомобил до октобра 2025. наведен је Porsche 911 GT3 RS. Напомена: у објави се спомиње вриједност од 511.118 КМ, док се у листи испод појављује износ 401.041 КМ, што може упућивати на грешку у преношењу или различит начин обрачуна цијене.
Према листи најскупљих, међу водећима су:
Porsche 911 GT3 РС – 401.041 КМ
Mercedes-Benz G-klasa AMG G63 – 392.699 КМ
Porsche 911 Turbo – 381.638 КМ
Porsche 911 GT3 RS – 379.165 КМ
Mercedes-AMG SL63 – 367.761 КМ
Најскупљи увоз у БиХ ове године су обиљежили спортски Porsche модели и снажни AMG SUV/roadster сегмент.
