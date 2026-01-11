Ђого: Церић покушава да извуче из боце злодух мајоризације

Извор:
СРНА
11.01.2026
21:36
Коментари:0
Декан Православног богословског факултета "Свети Василије Острошки" у Фочи протојереј-ставрофор Дарко Ђого изјавио је да је до рата у БиХ довела идеја да се српски народ сведе на статус "раје" о чијој судбини би одлучивао неко у Сарајеву, а сада тај исти злодух мајоризације покушава да извуче из боце бивши погавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић.
Ђого је навео да Церић приједлогом оснивања "босанске православне цркве" призива повратак не само 1941. године, већ и 1992. године.
Он је истакао да у Церићевим ријечима види злокобну подударност са временом Независне Државе Хрватске, али и са свима који данас насрћу на канонско православље, од Црне Горе до Украјине.
- Сличне ствари су изјављивали и Мило Ђукановић у своје вријеме, а Владимир Зеленски непрекидно понавља сличне изјаве - рекао је Ђого.
Он је навео да Церић не познаје историју БиХ, односно Срба, те истиче да је Српска православна црква на простору Хума, данашње Босне, западно од Дрине, увијек била своја на своме и стожер српства и православља.
- Реторика бившег реиса покушава да симулира неку снагу коју реално нико тамо нема - напоменуо је Ђого.
Он је додао да у политичком Сарајеву не могу да се усагласе о националном имену муслиманског становништва, нити могу да одлуче хоће ли да буду насљедници средњовијековне српске краљевине Босне или ће да славе турског освајача који је убио посљедњег српског и уједно и босанског краља Стефана Томашевића.
- Али зато би да праве некакву алтернативну цркву по рецепту Анте Павелића - рекао је Ђого за РТ Балкан.
