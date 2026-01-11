Опрез на аутопуту! Неко поново вози у супротном правцу

Извор:
АТВ
11.01.2026
20:40
На ауто-путу Бањалука–Градишка, у смјеру ка Градишци, забиљежена је крајње опасна вожња у супротном правцу.
Из аутомобила који се данас, 11. јануара, кретао исправном траком, снимљено је возило које му великом брзином долази у сусрет.
Захваљујући присебној реакцији, судар је избјегнут, али је остао шок и невјерица, преносе Независне.
Друштво
Ледена ноћ је стигла, већ измјерено -10
Како је могуће да неко уђе на ауто-пут и вози погрешним смјером, питање је које се намеће само по себи.
Овакви инциденти поново отварају дилему о одговорности возача.
Срећа је овај пут побиједила неодговорност.
