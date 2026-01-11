Logo
Опрез на аутопуту! Неко поново вози у супротном правцу

Извор:

АТВ

11.01.2026

20:40

Коментари:

0
Опрез на аутопуту! Неко поново вози у супротном правцу
Фото: Уступљена фотографија

На ауто-путу Бањалука–Градишка, у смјеру ка Градишци, забиљежена је крајње опасна вожња у супротном правцу.

Из аутомобила који се данас, 11. јануара, кретао исправном траком, снимљено је возило које му великом брзином долази у сусрет.

Захваљујући присебној реакцији, судар је избјегнут, али је остао шок и невјерица, преносе Независне.

ноћ хладноћа

Друштво

Ледена ноћ је стигла, већ измјерено -10

Како је могуће да неко уђе на ауто-пут и вози погрешним смјером, питање је које се намеће само по себи.

Овакви инциденти поново отварају дилему о одговорности возача.

Срећа је овај пут побиједила неодговорност.

