Logo
Large banner

Еруптирао један од најактивнијих свјетских вулкана

Извор:

СРНА

11.01.2026

19:18

Коментари:

0
Вулкан ерупција
Фото: Clive Kim/Pexels

Један од најактивнијих свјетских вулкана Килауеа на Хавајима поновно је снажно еруптирао избацујући фонтане лаве високе и до 12 метара.

Стручњаци су издали и упозорење због високих емисија гасова које узрокују загађење ваздуха у околним подручјима.

Из Америчког геолошког завода наводе да вулкан Килауеа ушао у нову фазу интензивне активности.

Појачана сеизмичка активност упућује на то да би ово могао да буде почетак дуготрајније ерупције.

Вулкан Килауеа, који се налази у затвореном дијелу Националног парка Хавајски вулкани, један је од најактивнијих на свијету.

6706ab9185387 temu

Свијет

Постигнут договор: Царина на мале пакете

Ерупције са повременим прекидима трају још од 23. децембра 2024. године

Подијели:

Тагови:

vulkan

SAD

Havaji

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лед

Бања Лука

Бањалука: Залеђени тротоари - клизалиште за пјешаке

2 ч

0
Борци Нови Град

Република Српска

Обиљежене 32 године од страдања 56 бораца Војске Српске

2 ч

0
Због Никшићеве неодговорности упитно функционисање институција и одржавање избора

БиХ

Због Никшићеве неодговорности упитно функционисање институција и одржавање избора

2 ч

0
Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу

Регион

Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу

2 ч

0

Више из рубрике

Постигнут договор: Царина на мале пакете

Свијет

Постигнут договор: Царина на мале пакете

2 ч

0
Експлозија током свадбе: Млада и младожења погинули на лицу мјеста!

Свијет

Експлозија током свадбе: Млада и младожења погинули на лицу мјеста!

3 ч

0
Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Свијет

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

3 ч

0
Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

Свијет

Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner