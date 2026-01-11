Еруптирао један од најактивнијих свјетских вулкана

Извор:
Један од најактивнијих свјетских вулкана Килауеа на Хавајима поновно је снажно еруптирао избацујући фонтане лаве високе и до 12 метара.
Стручњаци су издали и упозорење због високих емисија гасова које узрокују загађење ваздуха у околним подручјима.
Из Америчког геолошког завода наводе да вулкан Килауеа ушао у нову фазу интензивне активности.
Појачана сеизмичка активност упућује на то да би ово могао да буде почетак дуготрајније ерупције.
Вулкан Килауеа, који се налази у затвореном дијелу Националног парка Хавајски вулкани, један је од најактивнијих на свијету.
