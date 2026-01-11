Logo
Large banner

Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Извор:

Индекс

11.01.2026

17:37

Коментари:

0
Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима
Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Данска премијерка Мете Фредериксен потврдила је данас да ће се њен министар спољних послова, Ларс Леке Расмусен, наредне седмице састати с америчким државним секретаром Марком Рубиом како би разговарали о Гренланду.

Састанак је договорен у тренутку када Сједињене Државе настоје да овај пространи арктичко острво ставе под своју контролу, пише агенција дпа.

„Налазимо се на прекретници“, поручила је Фредериксен током страначке конференције, а пренијела је новинска агенција Ритзау. Локација и тачно вријеме састанка још нису објављени.

Доналд Трамп

Свијет

Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

Претходно је и сам Рубио потврдио да планира састанак с данским представницима након што су Данска и Гренланд затражили разговоре. Гренланд, на којем живи мање од 57.000 људи и чије су четири петине прекривене ледом, углавном је аутономан, али формално дио Краљевине Данске, која је чланица НАТО-а.

Трампова администрација не искључује војну силу

Амерички предсједник Доналд Трамп посљедњих дана поновио је своју дугогодишњу жељу да „посједује“ Гренланд. Његова администрација није искључила могућност употребе војне силе за преузимање контроле, наводећи као разлоге безбједносне интересе, као и перципирану пријетњу Кине и Русије у регији.

Владимир Путин

Свијет

Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

Као одговор, премијерка Фредериксен упозорила је да, уколико САД окрену леђа сарадњи унутар НАТО-а пријетњом савезнику, тада „све стаје“.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Danska

SAD

pregovori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

Свијет

Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд

6 ч

0
Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

Свијет

Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД

8 ч

0
"Европљани позивају Трампа на норме које су сами стално кршили"

Свијет

"Европљани позивају Трампа на норме које су сами стално кршили"

11 ч

0
Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

Свијет

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

11 ч

0

Више из рубрике

Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

Свијет

Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама

4 ч

0
Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

Свијет

Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

4 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

4 ч

0
Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Свијет

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner