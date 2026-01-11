Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Извор:
Данска премијерка Мете Фредериксен потврдила је данас да ће се њен министар спољних послова, Ларс Леке Расмусен, наредне седмице састати с америчким државним секретаром Марком Рубиом како би разговарали о Гренланду.
Састанак је договорен у тренутку када Сједињене Државе настоје да овај пространи арктичко острво ставе под своју контролу, пише агенција дпа.
„Налазимо се на прекретници“, поручила је Фредериксен током страначке конференције, а пренијела је новинска агенција Ритзау. Локација и тачно вријеме састанка још нису објављени.
Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно
Претходно је и сам Рубио потврдио да планира састанак с данским представницима након што су Данска и Гренланд затражили разговоре. Гренланд, на којем живи мање од 57.000 људи и чије су четири петине прекривене ледом, углавном је аутономан, али формално дио Краљевине Данске, која је чланица НАТО-а.
Амерички предсједник Доналд Трамп посљедњих дана поновио је своју дугогодишњу жељу да „посједује“ Гренланд. Његова администрација није искључила могућност употребе војне силе за преузимање контроле, наводећи као разлоге безбједносне интересе, као и перципирану пријетњу Кине и Русије у регији.
Четири зла на које је упозорио Путин: Европљани безнадежно у њиховим канџама
Као одговор, премијерка Фредериксен упозорила је да, уколико САД окрену леђа сарадњи унутар НАТО-а пријетњом савезнику, тада „све стаје“.
