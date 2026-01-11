Logo
Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно

Б92

11.01.2026

17:15

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп повећао је притисак на кубанске власти у низу објава на мрежи Truth Social, захтијевајући да преговарају "прије него што буде прекасно".

Трамп је написао да "Венецуели више није потребна заштита од насилника и изнуђивача који су их држали као таоце" јер сада има САД "да је штите".

"Снажно предлажем да (Куба) склопи договор, прије него што буде прекасно."

То упозорење је окончало низ објава и поновних објава везаних за Кубу.

Ајатолах Хамнеи

Свијет

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Од запањујуће америчке операције у којој је заробљен венецуелански предсједник Николас Мадуро, администрација је пријетила новим међународним интервенцијама.

Али након што се повукла из Колумбије и суочила се са савезничким отпором око Гренланда, Хавана се појавила као мета данашње хемисфере.

Куба спремна да падне

Куба, за коју је Трамп предвидио да је "спремна да падне" након Мадуровог заробљавања, неће добити "више нафте ни новца", написао је Трамп.

Доналд Трамп

Свијет

''Мора да припази на своју г***цу'': Трамп запријетио још једном предсједнику

Амерички удар на Венецуелу ставио је њеног савезника, Кубу, већ оптерећену посрнулом економијом, у још несигурнији положај и убио 32 њена војника, према Асошијејтед пресу.

Трамп је подијелио нечију X објаву која је гласила "Марко Рубио ће бити предсједник Кубе", написавши: "Звучи ми добро!"

Такође је подијелио лажну слику себе како пуши цигару испред кубанске заставе.

Администрација је јасно ставила до знања да жели да кубанска влада оде, иако је Трамп изгледао мање жељан војне акције.

Николас Мадуро

Свијет

Појавио се нови снимак Мадура: Шета по дворишту притворске јединице

Сугеришући да је колапс кубанске комунистичке владе неизбјежан, Трамп је новинарима у авиону Ер Форс Један рекао: "Не мислим да нам је потребна било каква акција."

"Да живим у Хавани и да сам у влади, био бих забринут", рекао је амерички државни секретар Марко Рубио након операције у Каракасу.

"Свјетло на крају тунела"

На јужној Флориди, дому велике кубанске и венецуеланске дијаспоре, лидери су аплаудирали хапшењу Мадура, извијестио је Мартин Васоло из Аксиос Мајамија.

Посланик Карлос Хименез (републиканац са Флориде) рекао је да и Кубанци и Венецуеланци "могу да виде свјетло на крају тог тунела".

Јеисон Хименез

Сцена

Пјевач погинуо у авионској несрећи: Ужасне вијести саопштио његов менаџер

Упркос присуству кубанских војника током америчке операције, кубански министар спољних послова Бруно Родригез је категорично негирао пружање безбједносних услуга у замјену за новац или материјалну надокнаду, тврдећи да су "право и правда на страни Кубе".

Родригез је критиковао САД као "криминалног хегемона који је ван контроле и пријети миру и безбједности", према преведеном посту.

