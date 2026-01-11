Logo
Трамп: Америчке компаније добијају приступ нафтним резервама и другим ресурсима Венецуеле

Агенције

11.01.2026

13:37

Трамп: Америчке компаније добијају приступ нафтним резервама и другим ресурсима Венецуеле
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Предсједник Сјединих Држава Доналд Трамп изјавио је да ће америчке компаније сада имати приступ огромним нафтним резервама Венецуеле.

Велике количине минерала

Међутим, према писању Си-Ен-Ена, администрацију су привукли и други ресурси те земље.

Венецуела, према ријечима стручњака, посједује велике количине минерала, метала и потенцијално ријетких земних елемената. Ови сирови материјали незамјењиви су за индустрије од одбране до технологије, а америчка администрација више пута је нагласила њихову важност за националну безбједност.

Ипак, иако Вашингтон тежи осигурати критичне елементе из Венецуеле, стручњаци оцјењују да је то изузетно тежак задатак који не би значајно ојачао амерички ланац снабдијевања. Количина и економска исплативост венецуеланских минералних ресурса остају неизвјесни, док се компаније суочавају с великим ризицима експлоатације без сигурносних гаранција.

Многе регије погођене су присуством герилских група и илегалним рударењем злата, а експлоатација ријетких земних елемената захтијева много енергије и може нанијети штету околишу.

- Постоји свијест унутар администрације да, чак и мимо нафте, земља има велику вриједност природних ресурса - рекао је Рид Белкамор, директор истраживања у Atlantic Council Global Energy Centeru.

Земни елементи кључна тачка у трговинским тензијама САД и Кине

- Међутим, ако говоримо о условима под којима бисмо могли експлоатисати те ресурсе и пласирати их на тржиште, то је много изазовнија прича, чак и изазовнија од нафтне - додао је.

Чак и када би америчке компаније покушале експлоатисати ријетке земне елементе у Венецуели, њихово вађење је тек први корак, материјали се обично шаљу у Кину на прераду. Према подацима Међународне енергетске агенције, Кина је 2024. године обављала више од 90 посто глобалне прераде ријетких земних елемената, захваљујући деценијама државних субвенција, ширењу индустрије и слабим еколошким регулацијама. Ријетки земни елементи постали су кључна тачка у трговинским тензијама САД-а и Кине.

- Кина и даље има, готово једина, способност прераде ријетких метала, а ту индустријску и геополитичку предност није могуће превазићи преко ноћи - рекао је Џоел Доџ, директор за економску безбједност у Vanderbilt Policy Acceleratoru.

Амерички геолошки завод (УСГС) означава 60 "критичних минерала" потребних за економску и националну безбједности, међу којима су алуминиј, кобалт, бакар, олово и никл, као и 15 ријетких земних елемената попут церијума, диспрозијум, неодимијум и самаријум.

Ови елементи кључни су за свакодневне технологије, телефоне, батерије, ТВ екране, али и војну опрему попут ласера, борбених авиона и ракета.

