Трамп: САД имају добре односе са народом Венецуеле

09.01.2026
22:15
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД имају добре односе са народом Венецуеле, укључујући људе који воде земљу.
Током састанка са руководиоцима нафтних и гасних компанија, Трамп је рекао да ће америчке компаније имати прилику да обнове енергетску инфраструктуру Венецуеле и повећају производњу нафте на највећи ниво до сада.
"Венецуела нам је дала 30 милиона барела. То је много нафте. Вриједна је око четири милијарде долара и тренутно је на путу ка САД", истакао је предсједник САД.
Он је рекао да је администрација САД, у сарадњи са прелазном владом Венецуеле, данас заплијенила брод који је превозио нафту и напустио земљу без дозволе.
"Тај танкер је сада на путу назад ка Венецуели, а нафта ће бити продата кроз Велики енергетски споразум, који смо створили за такву продају", прецизирао је Трамп.
