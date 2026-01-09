Logo
Трамп: САД имају добре односе са народом Венецуеле

09.01.2026

22:15

Трамп: САД имају добре односе са народом Венецуеле
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД имају добре односе са народом Венецуеле, укључујући људе који воде земљу.

Током састанка са руководиоцима нафтних и гасних компанија, Трамп је рекао да ће америчке компаније имати прилику да обнове енергетску инфраструктуру Венецуеле и повећају производњу нафте на највећи ниво до сада.

"Венецуела нам је дала 30 милиона барела. То је много нафте. Вриједна је око четири милијарде долара и тренутно је на путу ка САД", истакао је предсједник САД.

Он је рекао да је администрација САД, у сарадњи са прелазном владом Венецуеле, данас заплијенила брод који је превозио нафту и напустио земљу без дозволе.

"Тај танкер је сада на путу назад ка Венецуели, а нафта ће бити продата кроз Велики енергетски споразум, који смо створили за такву продају", прецизирао је Трамп.

Тагови:

Доналд Трамп

Venecuela

Коментари (0)
