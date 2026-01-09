Logo
Авион Стејт департмента слетио у Каракас

09.01.2026

17:22

Коментари:

0
Авион Стејт департмента слетио у Каракас
Фото: АТВ

Авион америчког Стејт департмента слетио је у Каракас, подаци су портала за праћење авионских летова "Флајтрадар 24".

Авион "деш 8-300" полетио је са аеродрома "Вилемстад" на холандском карипском острву Курасау и стигао је у Каракас, показала је служба за праћење летова.

Сврха лета, као и идентитет посаде и потенцијалних путника за сада су непознати.

Коментари (0)
