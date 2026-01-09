Авион Стејт департмента слетио у Каракас

09.01.2026
17:22
Коментари:0
Авион америчког Стејт департмента слетио је у Каракас, подаци су портала за праћење авионских летова "Флајтрадар 24".
Авион "деш 8-300" полетио је са аеродрома "Вилемстад" на холандском карипском острву Курасау и стигао је у Каракас, показала је служба за праћење летова.
Сврха лета, као и идентитет посаде и потенцијалних путника за сада су непознати.
