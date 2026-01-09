Logo
"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

09.01.2026

17:04

Фото: ventusky

Упозорења метеоролога су се обистинила. Европу је погодила зимска олуја која је парализовала сав саобраћај и многе дјелатности.

. Возови су престали саобраћати, школе су затворене, улице блокиране, а полиција је интервенисала код стотина тешких несрећа.

"Овакву количину снијега који је пао у једном дану нисмо видјели у овом миленијуму", изјавио је метеоролог Јан Шенк у програму The Weather Channel.

У савезним покрајинама Хамбург, Бремен и Доња Саксонија престали су возити међуградски, али и регионални возови. Не функционише ни замјенски аутобуски превоз.

Слична је ситуација и у Француској. На сјеверу земље нису возили никакви возови, а проблеме су пријавили и Париз, као и регије Алзас и Лорена.

У Француској је око 380 хиљада домаћинстава остало без струје након што је олуја протутњала сјеверозападом земље брзином до 200 километара на сат. У Бретањи су се током ноћи о неке обалне дијелове разбијали валови високи од 10 до 13 метара.

Њемачке савезне покрајине Хамбург, Бремен и Доња Саксонија оставиле су школе затвореним у петак, а придружиле су им се и неке регије у Баварској, Саксонији и Тирингији. Настава је отказана и у француским департманима Manche и Seine-Maritime.

Затворен је остао, на примјер, и погон произвођача аутомобила Фолксвагена у Емдену на Сјеверном мору. Једна од њемачких владајућих странака, Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) канцелара Фридриха Мерца, због упозорења метеоролога отказала је свој програмски састанак који се требао одржати у петак и суботу у Мајнцу.

Проблеме у саобраћају првенствено узрокују камиони. У Хесену су блокирали чак три аутопута, А7, А4 и А5, и то у оба смјера. Аутопут А7 блокиран је теретним возилима и на сјеверу Баварске. Код града Calwa у Baden-Württembergu аутобус је слетио низ падину. Трајектни саобраћај на Сјеверном мору потпуно је обустављен.

Сњежни наноси у комбинацији са јаким вјетром су на сјеверу Холандије чак створили сњежне дине и "бијелу таму" (значајно смањену видљивост). У другим дијеловима земље падала је ледена киша, а на путевима се стварала поледица. Метеоролози упозоравају да би у Холандији у петак поподне требало поново почети снијежити, а викенд ће бити леден, пише портал листа Телеграф.

У Белгији саобраћај није паралисало само вријеме, већ и блокаде пољопривредника који протестују против трговинског споразума ЕУ с Мерцосуром. Саобраћајнице су блокирали трактори, првенствено на западу и југу земље.

Саобраћај у земљи отежавају првенствено вјетар и јака киша, која би требала прећи у снијег. Метеоролози упозоравају на ударе вјетра који би требали досезати брзину од 80 до 90 километара на час. У Бриселу су власти због страха од пада дрвећа затвориле све паркове и друге шумовите површине.

невријеме

Олуја

zima

