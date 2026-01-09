Трамп: Успјешно сарађујемо са Каракасом

Извор:
СРНА
09.01.2026
11:09
Коментари:0
САД и Венецуела успјешно сарађују, нарочито на обнови инфраструктуре за нафту и гас, истакао је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је у објави на "Трут сошл" написао да власти Венецуеле ослобађају велики број политичких затвореника, као знак да "траже мир".
"То је веома важан и паметан гест. САД и Венецуела добро раде заједно, нарочито на обнови њихове инфраструктуре за нафту и гас, у много већој, бољој и модернијој форми", навео је Трамп.
Он је навео да је због добре сарадње отказао таније очекивани други талас напада на Венецуелу, за који дјелује да неће бити потребан.
Трамп је нагласио да ће сви бродови остати гдје јесу, ради сигурности и безбједности.
Он је најавио да ће велике нафтне компаније уложити најмање 100 милијарди долара и да ће се данас у Бијелој кући састати са њиховим представницима.
