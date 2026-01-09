Logo
Трамп: Успјешно сарађујемо са Каракасом

СРНА

09.01.2026

11:09

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

САД и Венецуела успјешно сарађују, нарочито на обнови инфраструктуре за нафту и гас, истакао је амерички предсједник Доналд Трамп.

Он је у објави на "Трут сошл" написао да власти Венецуеле ослобађају велики број политичких затвореника, као знак да "траже мир".

Патријарх Порфирије

Друштво

Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас

"То је веома важан и паметан гест. САД и Венецуела добро раде заједно, нарочито на обнови њихове инфраструктуре за нафту и гас, у много већој, бољој и модернијој форми", навео је Трамп.

Он је навео да је због добре сарадње отказао таније очекивани други талас напада на Венецуелу, за који дјелује да неће бити потребан.

Трамп је нагласио да ће сви бродови остати гдје јесу, ради сигурности и безбједности.

илу-степенице-лед-снијег-08012026

Друштво

Минус, снијег, вјетар: Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Он је најавио да ће велике нафтне компаније уложити најмање 100 милијарди долара и да ће се данас у Бијелој кући састати са њиховим представницима.

Доналд Трамп

Venecuela

