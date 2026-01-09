Ако паднете на леду, испоштујете ову процедуру да остварите накнаду

Извор:
Курир
09.01.2026
10:48
Коментари:0
Када температуре падну на минус десет, а снијег и лед прекрију улице и тротоаре, свакодневне навике постају ризичне.
Одлазак до продавнице, на посао или излазак из зграде више нису рутина, већ потенцијална опасност. У таквим условима падови су чести, а повреде често долазе изненада, некад уз јак бол, а некад готово неприметно. Управо зато је важно да знамо како да реагујемо након пада.
Иако се овакве незгоде често сматрају "несрећним случајем", закон у многим ситуацијама предвиђа одговорност и право на накнаду штете. Кључно питање је: ко је био дужан да очисти површину на којој је дошло до пада?
Ако лице или субјект који је био у обавези да одржава површину то није учинио, може постојати основ за накнаду штете.
За улице, путеве и тргове одговорни су град или општина, односно јавна комунална предузећа. За тротоаре, улазе, степеништа и заједничке дијелове зграде одговорна је стамбена заједница, коју заступа управник зграде и који најчешће ангажује фирме за одржавање.
Међутим, за накнаду штете је одговорна стамбена заједница која има својство правног лица, без обзира да ли је чишћење снијега поверила трећим лицима или је сама пропустила да предузме радње чишћења леда и снега.
У Београду, је Одлуком о комуналном реду предвиђено да су за уклањање снијега и леда са тротоара који се налази испред зграде, и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, одговорна правна и физичка лица која користе те непокретности као власници или закупци.
Уколико правно или физичко лице које је одговорно за настанак повреде нема закључено осигурање своје одговорности за штете причињене трећим лицима, тада се одштета остварује судским путем, пише на сајту "povredeusaobraćaju.com."
За уређење аутобуских стајалишта, као и њихово чишћење у смислу обавјештавања надлежних служби, задужена је Дирекција за јавни превоз. Ипак, за одштету за повреде настале приликом уласка и изласка из аутобуса обраћају се ГСП.
ГСП плаћа и одштету уколико се путник оклизнуо приликом уласка или изласка из возила.
Да бисте повећали шансе за успјешно остваривање права, препоручује се да: фотографишете место пада и поледицу, забиљежите податке свједока, одмах потражите љекарску помоћ, сачувате сву медицинску документацију, што прије се обратите адвокату ради правног савјета.
Правовремена реакција и стручна помоћ често су пресудни за успјех поступка. Потраживање накнаде штете усљед пада на леду и снијегу не може се потраживати након протека рока од три године откако је штета настала.
Зависи искључиво од тежине повреде, колико је лијечење трајало и колико је претрпљена штета. Може бити значајна, и преко 600.000 динара, па и више, зависно од околности.
Адвокат Жељко Симић рекао је раније да у случају пада на леду, може се добити одштета која износи и више од 600.000 динара, зависно од тежине повреде.
Обраћање љекару
Др Александар Стојановић, директор дома здравља посавјетовао је пацијенте како да реагују уколико дође до пада на јавној површини:
"Хронични болесници, људи који имају проблема са плућима, ментални болесници треба да избјегавају да из топле куће излазе напоље, Увијек сугеришемо о томе да раде болнице, ради дом здравља, љекари. Ево сада је њих 6 пало и повриједило се. Постоји велико проблем када старија особа падне. Може да повреди кук, кољено, и руку. Дом здравља није установа која пружа такву помоћ. Ми ћемо их примити али то је за ортопедију - каже Стојановић и додаје:
"Имамо проблема са старијим пацијентима који по сваку цијену, сваки дан, желе да дођу по своју терапију. Свако има изабраног љекара, позовите га нека вам одреди терапију и за пар дана када се све стабилизује, можете посетити дом здравља. Временска промјена из топлог у хладног доводи до сужења крвих судова. Код кардио васкуларних обољења стварају тегобе. На - 10 не идите нигде."
Стојановић напомиње да особа када падне осети неки бол, каже "ма није ништа". А после пар дана се догоди прелом:
"Деси се да паднете на руку и да се догоди напрснуће. Те повреде не треба трпјети, свака повреда на леду доноси трауму а траума је нешто што код старијих људи оставља посљедице. Када човјек падне, требало би да позове љекара и објасни симптоме и да стави облоге. Када се та рана охлади, настаје проблем. Код старијих особа кости нису покретљиве. Падови могу бити врло опасни, посљедице остају, преноси Курир.
