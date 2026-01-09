Снијег донио проблеме, поједина мјеста у Србији шести дан без струје

Извор:
Обилне сњежне падавине у Србији су у појединим мјестима направиле озбиљне потешкоће у саобраћају и снабдијевању електричном енергијом.
Ванредна ситуација на снази је у Ваљеву, Мајданпеку, Осечини, Лозници, Крупњу, Малом Зворнику, делу Пријепоља и Владимирцима, због снијега и нестанка електричне енергије усљед оштећења електроенергетске мреже.
У Лозници већ шести дан нема струје, а отклањање кварова је отежано и чињеницом да су сви далеководи у брдско планинским подручјима гдје су велики сметови и неприступачан терен, а највећи кварови су откривени на далеководу између Лознице и Малог Зворника.
Поједине мјесне заједнице на подручју општине Лозница добили струју, а више информација биће познато након састанка Градског штаба за ванредне ситуације који ће бити одржан током пријеподнева.
Начелник сектора за ванредно позорење и ране најаве Републичког хидрометеоролошког завода Србије Горан Михајловић рекао је да је комбинација јаког мраза и ледене кише тренутно најопаснија метеоролошка појава у Србији.
Како је упозорио, највећу опасност у наредним данима представљаће поледица, нарочито она која се ствара испод сњежног покривача, због чега је на снази наранџасти метео-аларм и позив на појачан опрез.
- Иако је јутро без падавина, у поподневним и вечерњим сатима очекује се ледена киша, прије свега у Војводини, Београду и касније на истоку земље. Температуре су изузетно ниске, са јаким мразевима и до минус 18 степени, али такви услови нису неуобичајени гледано кроз историјске податке - рекао је Михајловић за РТС.
